Kevin N'Koudou yeni takımına imzayı attı

Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Damac FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Damac FC'den yapılan açıklamada Kevin N'Koudou ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, "Damac FC, George Kevin N'Koudou ile 2 sezonluk perofesyonel sözleşme imzaladı." ifadeleri yer aldı.



Beşiktaş'a 2019'da Premier Lig ekibi Tottenham'dan Transfer olan N'Koudou, siyah-beyazlılarda 108 maçta süre alırken 21 gol ve 9 asist kaydetti.



28 yaşındaki oyuncu daha önce Marsilya, Nantes, Burnley ve Monaco formalarını da giymişti.