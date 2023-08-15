Kevin N'Koudou yeni takımına imzayı attı
Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Damac FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
15/08/2023
Kevin N'Koudou yeni takımına imzayı attı
Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Damac FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Damac FC'den yapılan açıklamada Kevin N'Koudou ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Damac FC, George Kevin N'Koudou ile 2 sezonluk perofesyonel sözleşme imzaladı." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş'a 2019'da Premier Lig ekibi Tottenham'dan Transfer olan N'Koudou, siyah-beyazlılarda 108 maçta süre alırken 21 gol ve 9 asist kaydetti.
28 yaşındaki oyuncu daha önce Marsilya, Nantes, Burnley ve Monaco formalarını da giymişti.