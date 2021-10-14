KGK 2 yaşında

Türkiye’de gazetecilik meslek örgütlenmesine küresel bakış açısıyla yeni bir soluk getiren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruluşunun 2’nci yıldönümünü kutluyor.

14 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı onayıyla 3335 sayılı yasaya göre uluslararası birlik statüsüyle kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi ( KGK) yönetim kurulu, Genel Başkan Mehmet Ali Dim imzasıyla kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

MİSYONUMUZUN FARKINDAYIZ

KGK’nin sadece bir meslek örgütü olmadığı vurgulananan yazılı açıklamada, “Mesleki ve sektörel işbirliği ve dayanışmadan elde edilen sinerji ile ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine medya alanında destek vermek esas misyonumuzdur. KGK kurulduğu günden bu yana misyonunun farkında olarak bu tür faaliyetlere ağırlık vermiş ve vermeye de devam edecektir” denilerek şu görüşlere yer verildi:

81 İL VE 45 ÜLKE

Kuruluşumuzdan itibaren üye yapılanması, tüm Türkiye ile tüm dünyada nitelikli temsil ve kurumsallaşma amacıyla ilerlerken, misyonumuza uygun olarak mesleki ve sektörel etkinliklere de imza attık. İlk olarak Ankara’nın merkezi Çankaya’da beş katlı ve çok işlevsel genel merkez binasını ve akabinde de dış medya ve yaygın medyanın merkezi olan İstanbul’un en cazibeli semti Cihangir’de KGK ofisini açarak üyelerimizin ve sektörümüzün hizmetine sunduk. Türkçe ve İngilizce olarak hizmete sunduğumuz web sitemizden online üyelik başvurusu imkanı da sunduk. Türkiye’nin İstanbul ve Ankara dışındaki 79 iline ve ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya ve Kore de dahil olmak üzere 45 ülkeye temsilcilerimizi atadık.

176 RUS GAZETECİYİ AĞIRLADIK

24-28 Ekim 2019 tarihlerinde Rus Medya Konseyi’nin 21’nci Dünya Rus Medya Kongresi’ne ev sahipliği yaptık. 176 Rus dili konuşan yabancı gazetecinin katıldığı Ankara’daki kongreye Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay iştirak ederek bir de konuşma yaptılar. Rus gazetecileri 4 gün boyunca Ankara, Kayseri, Kapadokya, Konya ve Alanya’da konuk ederek, ülkemizin turizm potansiyeline katkı sağlayacak bir tanıtım etkinliğine de imza atmış olduk.

KÜRESEL MEDYA DERGİSİ

KGK Ailesi’nin katkı ve desteğiyle Ocak 2020 tarihinden itibaren her 6 ayda bir yayınlamaya başladığımız münhasıran gazetecilik konulu (Türkçe ve İngilizce) Küresel Medya / Global Media dergimizle sektörümüz ve gazetecilerle yazılı iletişim köprüsü kurduk.

YURTDIŞI BULUŞMALARIMIZ

Pandemi öncesinde gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs, Azerbaycan ve Almanya medya buluşmaları ile yerli ve yabancı üyelerimizi bu ülkelerdeki gazetecilerle bir araya getirdik. Ayrıca, bu ülkelerde medya kuruluşlarını ve örgütlerini ziyaret ederek işbirliğinin sürdürülebilir olması amacıyla protokoller imzaladık. Kıbrıs ve Azerbaycan buluşmalarımıza Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da katılarak birer konuşma yaptılar.

TÜRK KONSEYİ İLE İŞBİRLİĞİ

Türk coğrafyasında birlik ve beraberliği tesis etmek amacıyla kurulan Türk Konseyi ile de üst düzeyde işbirliği ve dayanışma içinde Türk devletlerindeki meslektaşlarımızla daha fazla dayanışma içinde olmanın çabası içindeyiz. Ürdün, İran ve Özbekistan’a yapmayı planlandığımız medya buluşmalarını ve ülkemizin farklı şehirlerinde yapacağımız buluşmaları ne yazık ki pandemi dolayısıyla ertelemek zorunda kaldık.

ACI KAYIPLARIMIZ

Bu süreçte, 40’a yakın meslektaşımızı Covid19 nedeniyle kaybettiğimiz pandeminin halen devam eden olumsuz etkilerinin mağdur ettiği medya kuruluşları ve medya çalışanlarının desteklenmesi ve sorunların çözümü için gayret sarfettik. KGK Ailesi olarak da büyük acılar yaşadık. Kasım 2020’de kaybettiğimiz Malatyalı üyemiz Akif Çelik’ten sonra Nisan 2021’de de konseyimizin fikir babalarından, kurucumuz ve Genel Başkan Yardımcımız Veli Altınkaya’yı da koronavirüs illetine kurban verdik. Bu vesileyle kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı tekrar rahmet ve dua ile anıyoruz.

ALANYA’DA BÜYÜK BULUŞMA

Pandeminin soluk verdiği ilk fırsatta, KGK Ailesi olarak tüm seçilmiş kurullarımızla 2-4 Temmuz 2021 tarihlerinde Alanya’da toplanarak önemli kararlara imza attık. Bu yıl ilk kez verilen Küresel Başarı Ödüllerini de Alanya’da sahiplerine takdim ettik. Kuruluşumuzun ikinci yılında bir kez daha ifade etmek isteriz ki, sektörün sorunlarının kalıcı çözümü ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Kaldı ki, ülkemizin sorunları ile sektörümüzün sorunları birbirinden bağımsız düşünülemez. Ülkemizin ekonomik yapısına, vatanımızın bütünlüğü ve halkımızın huzuruna kasteden tehdit ve algıların farkındayız ve bu konuda milli bir duruşa sahibiz.

YEREL MEDYA VAZGEÇİLMEZİMİZ

KGK özellikle yerel medyanın her daim destekçisi olmuş ve olmaya da devam edecektir. Yerel medyanın çağın gerektirdiği şekilde dijital dönüşümüne destek verecek projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.

KARDEŞ AZERBAYCAN’A DESTEK

Türkiye gibi kardeş ülke Azerbaycan da konseyimizin duyarlılık alanı içinde yer almaktadır. Azerbaycan’ın Karabağ’da 44 gün süren ve zaferle sonuçlanan vatan savaşı sonrasında, Azerbaycan’ın haklılığının uluslararası kamuoyuna daha iyi anlatılması amacıyla 3 kez yabancı gazetecilerden oluşan heyetleri Karabağ’a götürerek kardeş Azerbaycan’ın kamu diplomasisi faaliyetlerine destek verdik. Ayrıca, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencilerine “Medya Gönüllüleri-145” isimli projemizle eğitim desteği verdik. Azerbaycan’da pek çok mesleki, kültürel ve tarihsel etkinliğe de paydaş olduk. Kardeş Azerbaycan’ın resmi ve sivil teşkilatları tarafından pek çok kez teşekkür plaketi ile taltif edilmekten onur duyduk.

HABER PROGRAMIMIZ

Türkiye’nin yükselen haber kanalı Haber Global ile yürütülen ortak proje kapsamında, KGK Dış Medya Meclis Başkan Vekili Benan Kepsutlu’nun yapım, yönetim ve sunumu ile dış politika ağırlıklı Ajanda programının hayata geçirilmesini sağladık. Kamu diplomasisine de destek vermeyi amaçlayan bu program KGK dış temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştiriliyor.

KÜRESEL MEDYA AKADEMİSİ

Alanya toplantısında alınan karar gereğince kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz ve bazı üniversitelerin de paydaşımız olduğu Küresel Medya Akademisi, Ocak ayı itibariyle önce İstanbul ve Ankara’da başlayacak olan programlardan sonra Anadolu ve Trakya’daki genç meslektaşlarımıza da eğitim vermeye başlayacak. MİNNETTARIZ Henüz 2’nci yılını dolduran konseyimizin çalışmalarına ve gelecek vizyonuna katkı sağlayan tüm üyelerimiz başta olmak üzere, kuruluşumuzdan bu yana desteklerini esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na en kalbi şükranlarımızı sunarız.

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14/10/2021 14:37