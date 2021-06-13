KGS’nin bölge şampiyonları yine Artı Eğitim Merkezi’nden

İçinde bulunduğumuz pandemiden dolayı bu sene tek aşamalı olarak gerçekleştirilen Kolejlere Giriş Sınavı (KGS) 12 Haziran Cumartesi günü yedi merkezde toplam 1833 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da şubeleri bulunan Artı Eğitim Merkezin'den KGS’ye katılan öğrencilerin ortalama yüzde 70’in üzerinde başarı gösterdikleri KGS’de, 98 puan alarak hem KKTC genelinde hem de bölgelerinde birinci gelen 4 öğrencisi var. Lefkoşa’dan Masal Gül ve Ekin Tarın, Gazimağusa’dan Zerrin Zeki ve Girne’den Pembe Pilli 98 puan alarak bölge birinciliklerini KKTC birincilikleriyle taçlandırdılar.

Ada genelinde 209 öğrenci ile her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir başarıya imza atan Artı Eğitim Merkezi’nin ada genelindeki merkezlere göre başarı sağlayan öğrenci sayıları ise şöyle:

Lefkoşa TMK 89 öğrenci

Gazimağusa TMK 44 öğrenci

Girne 19 Mayıs TMK 38 öğrenci

İskele Bekir Paşa TMK Sınıfı 14 Öğrenci

Hala Sultan İlahiyat Koleji 16 Öğrenci

Güzelyurt TMK 7 Öğrenci

Lefke Gazi Lisesi TMK Sınıfı 1 Öğrenci

Şeniz: Çalışmalarımızın, bugün meyvelerini topluyoruz

Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz, düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: Kurum olarak Ağustos 2004’ten beridir hizmet veriyoruz. Senelerce birçok öğrenciye dokunduk ve her biri için bir tecrübe olduk.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı iki seneye yakındır kurum olarak bizler de büyük bir sınavdan geçiyoruz. Tüm kapanmalara rağmen, sınav maratonunda motivasyonumuzu hiçbir zaman kaybetmedik ve online çalışmalarımızla çocuklarımıza dokunmaya devam ettik.

Pandemi süreci hem bizler, hem öğrencilerimiz, hem de ailelerimiz için hiç de kolay geçmedi. Büyük bir istekle üç şubemizde başlayıp heyecanla devam eden çalışmalarımızın, bugün meyvelerini topluyoruz.

Bugün ada genelinde 209 ile yakalamış olduğumuz bu başarılı çizginin, önümüzdeki süreçte kendi öğrencilerimiz adına daha da anlamlı bir başarıya dönüşeceğinden eminiz. Çünkü çeşitli sebeplerle devlet kolejlerine kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, sırada bekleyen yedek öğrencilerimizden de katılacak olanlar olacaktır. Bu öğrencilerimizin de kolejlere kayıt yapabilecek olmaları, bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı olacaktır.

“Bizlere bu mutluluğu yaşattıkları için kendilerine saygılarımızı sunarız”

Ayrıca, özel okulların kolej bölümleri için de yapılan burs ve sıralama sınavlarında tüm dereceleri dershanemiz öğrencileri toplarken, en prestijli burslardan birisi olan Dr. Suat Günsel Bursu için belirlenen 30 kişilik öğrenci grubu arasına 16 öğrenci yerleştirmeyi başardık.

Bu yılki KGS ve özel okul bursluluk sınavlarında, dershanemize devam eden ya da etmeyen tüm öğrencilerimizin duygularını en güzel şekilde dile getirmeleri için üç ilçedeki şampiyonlarımızı ve yine her bölgede ilk beş dereceyi elde eden öğrencilerimizi sizler için bir araya getirdik. Onların bu başarılarını ise bir basın toplantısıyla taçlandırarak hissettiğimiz mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik.

Bu süreçte kucak dolusu teşekkürü hak eden birçok kahramanımız var. Tüm bir yıl boyunca gerek KGS, gerekse özel okulların bursluluk sınavlarında ter döken öğrencilerimizin bu günlere gelmesinde emeği bulunan başta dershane öğretmenlerimiz olmak üzere, okul öğretmenlerimize ve evlerinde online eğitim için çocuklarını disipline eden ve onların öğretmeni rolünü üstlenen değerli ailelerimize teşekkür eder, bizlere bu mutluluğu yaşattıkları için kendilerine saygılarımızı sunarız.

Bu habere tepkiniz:



13/06/2021 12:38