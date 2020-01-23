KGS'nin ilk basamağı bu Cumartesi yapılıyor

Kolejlerle Lefke ile İskele’deki kolej sınıflarına alınacak öğrencilerin belirleneceği Kolejlere Giriş Sınavının ilk basamağı bu Cumartesi yapılıyor.

Sınav, birincisi 9.00-10.30, ikincisi ise 11.00-12.30 saatleri arasında olmak üzere 2 oturumda gerçekleşecek.

İkinci basamağı 6 Haziran’da yapılacak sınavla TMK’ya 150, Gazimağusa TMK’ya 100, Girne 19 Mayıs TMK’ya 100, Güzelyurt TMK’ya 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci alınacak

23/01/2020 12:47