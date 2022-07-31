KHK Başkanı Köseoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu, yayımladığı mesajla 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı.

KHK’dan yapılan açıklamaya göre, KHK Başkanı Ömer Köseoğlu mesajında, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesindeki önemine vurgu yaptı.

Köseoğlu, “Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 451’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ıncı kuruluş yıldönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı şahsım ve kurumum adına kutlarım” ifadelerine yer verdi.

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31/07/2022 11:08