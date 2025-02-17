KHK Başkanı Köseoğlu, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na katıldı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer A. Köseoğlu, beraberinde Genel Sekreter Soley Akçaba ile TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın davetiyle, bu yıl 3.sü düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumuna katıldı.

KHK Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, birçok ülkeden konuğun katılımı ile yapılan ve iki gün boyunca sürecek olan çalıştayda, “Yetenek Temelli Gelişim: Stratejiler, Araçlar ve Uygulamalar” başlıklı atölye çalışması yapılacak. Köseoğlu, çalıştayda görüş, öneri ve tecrübelerini de paylaşacak.