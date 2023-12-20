KHK ile Hacettepe Üniversitesi arasında protokol imzalandı

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20/12/2023

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KHK ile Hacettepe Üniversitesi arasında protokol imzalandı


Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer A. Köseoğlu ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet C. Güran arasında protokol imzalandı.

KHK’dan yapılan açıklamaya göre, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Hacettepe Üniversitesi arasındaki mevcut işbirliği çerçevesinde eğitim, ölçme değerlendirme ve soru temini hususunda Hacettepe Üniversitesinde düzenlenen imza töreninde protokole Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Köseoğlu ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güran imza koydu.

20/12/2023 17:51
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TAGS: KHK ile Hacettepe Üniversitesi arasında protokol imzalandı
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