KHYD Başkanı Kocaismail, rutin kanser taramalarının önemine işaret etti

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada rutin kanser taramalarının önemine işaret etti.

KKTC’de yılda 700 civarında yeni kanser vakası tespit edildiğini kaydeden Kocaismail, kanser tarama programlarına gereken önemin verilmesi gerektiğini anlattı.

Meme kanseri, prostat kanseri, kolon kanseri ve rahim kanserinin erken teşhis ile önlenebileceğini kaydeden Kocaismail, devlet eliyle yıllık rutin ücretsiz taramalar yapılması gerektiğini belirtti.

Kocaismail bu şekilde hem insan sağlığının ve hayatının korunabileceğini, hem de devletin kanser tedavilerine yaptığı harcamaların önüne geçilebileceğini anlattı.

DEVLETTEN TALEPLERİ

Raziye Kocaismail Nisan ayında Meclis önüne giderek devlet yetkililerinden şu konularda adım atılmasını isteyeceklerini de belirtti:

“50 yaş üzeri erkek nüfusunun tespit edilmesi; PSA kitlerinin her bir birey için tüm sağlık ocaklarında ve hastanelerde bulundurulması; Ekim ayında memesinde sorun olduğunu fark eden kadınların tümüne ultrasound ve akciğer grafisi yapılması; Bağırsak sorunu olsun olmasın kadın erkek erişkin herkese gaita tahlili yapılması; Belirli bir yaştan sonra tüm kadınlara smear testi yapılması.”

Özkıraç, ülkenin coğrafi olarak küçük, nüfusun ise büyük oranda aynı genetik yapıya sahip olmasının kanseri önleme ve kansere neden olan unsurları bulma yönündeki çalışmaların başarılı olabileceğini söyledi.

Dernek olarak, erken teşhis olanakları için baskı unsuru yaratmaya devam edeceklerini ifade eden Kocaismail, “Ülkemizde insanımızı rutin kontrollerle korumak yerine, kanser olduktan sonra pahalı ilaçlar ve insan sağlığını tehdit eden kanser teşhisinden sonra tedavi etmeye çalışıyoruz” dedi.

‘1-7 NİSAN KANSER HAFTASI ETKİNLİKLERİ’

TARİH SAAT BÖLGE ETKİNLİK 1 NİSAN 2022-CUMA 10.00 DERNEK MERKEZ OFİS ÖNÜ-ORTAKÖY/ LEFKOŞA KANSERDEN VEFAT EDENLER ANISAN LOKMA DÖKÜMÜ 6 NİSAN 2022- ÇARŞAMBA 09.00 – 16.00 KIZILBAŞ BÖLGESİ/ LEFKOŞA KERMES (ARABADA BAĞAJ SATIŞI- CAR BOOT SALE) 7 NİSAN 2022- PERŞEMBE 09.00 – 14.00 GAZİMAĞUSA / AÇIK PAZAR ALANI KANSERDEN VEFAT EDENLER ANISAN LOKMA DÖKÜMÜ ve KERMES 8 NİSAN 2022 -CUMA 09.00-14.00 AKDOĞAN (DERNEĞİN 2. EL SATIŞ DÜKKANI ÖNÜ) KANSERDEN VEFAT EDENLER ANISAN LOKMA DÖKÜMÜ 11 NİSAN 2022- PAZARTESİ LEFKOŞA DERNEK BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU’NUN KKTC CUMHURİYET MECLİSİ ÖNÜNDE TOPLANIP, MECLİS BAŞKANI VE VEKİLLERE, KANSER KONUSUNDAKİ İSTEKLERİNİ İLETME

*KANSERDEN HAYATINI KAYBEDENLER ANISINA, BÖLGELERDE LOKMA DÖKÜLECEKTİR. LOKMA DÖKÜMÜ AY BOYUNCA DEVAM EDECEKTİR.

*NİSAN AYI BOYUNCA, OKUL MÜDÜRLERİ İLE İSTİŞARE EDİLEREK, OKULLARDA BİLİNÇLENDİRİCİ SEMİNERLER VE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEKTİR.

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31/03/2022 14:04