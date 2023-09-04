KHYD yararına tiyatro oyunu sahnelenecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına, İstanbul Meydan Sahnesi ekibinin “80’ler – 90’lar Gülümseten Hatıralar” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

KHYD’den yapılan açıklamaya göre oyun, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında, 27 Ekim Cuma saat 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda; 28 Ekim 2023 Cumartesi saat 20.00’de Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail’in verdiği bilgiye göre, oyunun biletleri 05428531121, 227 05 85 - 228 98 07 numaralı telefonlar ile iletişime geçilerek temin edilebilir.