KHYD’den Fitre Bağışı Çağrısı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, vatandaşlara, Ramazan ayı fitre bağışlarını derneğe yapmaları çağrısında bulundu.

Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak her kesimden her şekilde vatandaşın katkılarıyla 28 yıldır ayakta kalabildiklerini belirterek, yıllardır desteklerini esirgemeyen bağışçılara teşekkür etti.

Kocaismail, binlerce hastaya, hasta taleplerine göre farklı hizmetler vermeye devam edebilmenin en büyük kaynağının fitre bağışlarının derneğe ulaşmasıyla başarıldığını ve ayakta kalındığını vurguladı.

Derneğin Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:16, Ortaköy/ Lefkoşa adresinde bulunan ofisin Ramazan Bayramı’na kadar, arife günü de dahil 08.00-16.00 saatleri arasında açık olacağı duyuruldu.

Ramazan Bayramı öncesinde, ihtiyaç sahiplerinin de uygun fiyata giyim bulabilmesi için ise derneğin Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:14, Ortaköy/ Lefkoşa adresinde bulunan 2. el satış dükkanı da Ramazan Bayramına kadar, arife günü de dahil 08.00-14.00 saatleri arasında açık olacak.

Dernek Başkanı Kocaismail, “Sayenizde hizmetlerimizi sürdürdüğümüz bağışçılarımız, sizlere sağlık bereketinde bir hayat ve hayırlı Ramazanlar dileriz’ şeklinde konuştu.

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06/05/2021 13:26