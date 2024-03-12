Kıb-Tek: 2018’de 35 milyon dolar, 2019’dan 40 milyon dolar borç var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, 2018-2019 yılları arasında kurumun borçlarının kapatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, kurumun 2018’de 35 milyon dolar, 2019’dan ise 40 milyon dolar borcu olduğunu açıkladı.

Kıb-Tek’in açıklaması şöyle:

Basında yer alan bazı yanıltıcı haberler üzerine bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 2018-2019 yılında kurumun borçlarının kapatıldığına yönelik yapılan açıklamaların gerçekle yakından uzaktan ilgisi yoktur.

Kurumun, 2018 yılında bankalara olan toplam borcu 139.967.546.03-TL, AKSA Enerji’ye borcu 46.679.857.10-TL, 2018 yılı toplam borcu ise 186.647.402.13-TL idi. Bu günlük kur karşılığı borcu ise d 35.279.728.22-USD idi. Kurumun 2019 yılında ise bankalara olan borcu 87.424.098.13-TL, AKSA Enerji’ye borcu 154.974.187.13-TL, 2019 yılı toplam borcu ise 242.398.258.26 TL'yken, borcun dolar karşılığı 40.734.415.32-USD idi. KIB – TEK’in borçları 2018 yılından sonra pandemi döneminin de yaşanmasıyla birlikte yatırımların azalmasına ve malzeme stoğunun da azalmasına rağmen borç durumu devam etmiştir. Ancak son iki yıllık süreçte KIB – TEK’e yatırım yapılmaya başlanmış, malzeme stoğu yapılmış ve geriden gelen borçlar da daha uygun şartlarda yapılandırılmıştır. Ayrıca son iki yıllık sürede ihtiyaç duyulan malzemeler tedarik edilmiş stok eksikleri giderilmiş ve ülkenin ihtiyacı olan yatırımlar da projelendirilmekte ve ihale süreçleri başlatılmıştır.