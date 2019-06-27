Kıb-Tek Atamaları Kafa Karıştırdı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yapılan atamalar, kafalarda soru işareti bıraktı. Bilindiği üzere, hükümetin UBP kanadı, Yönetim Kurulu başkanı olarak Erdal Onurhan’ı atarken, Halkın Partisi de başkan yardımcısı olarak Yusuf Avcıoğlu’nu atadı.

Başkan Yardımcısı Yusuf Avcıoğlu’nun ise, Kıb- Tek izni ile yenilenebilir enerji kurulumu yapan işletmelere proje çizen bir ofisi olması (YK üyesi olunca, eşinin adına çevrildi) eleştiri konusu olduğu biliniyor.

Erdal Onurhan’ın kurumdan ilk talebinin “şoför, araç ve oda” olması ise, yeni süreç başlamadan ortamın gerilmesine neden oldu.

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise, Özgür Özerdem, Gürdal Çuvalcıoğlu ve Ali Şefik isimlerinden oluştu.

Bu arada, UBP kanadı tarafından Kıb- Tek Yönetim Kurulu Üyesi yapılan Gürdal Çuvalcıoğlu’na ait Çuvalcıoğlu&Sons Ltd.’in Kıb- Tek’e mal satışı yaptığı, ortakları arasında yer aldığı bir sigorta şirketinin ise Kıb- Tek ihalelerine katıldığı saptandı. Çuvalcıoğlu’nun da Kıb- Tek yönetimine atanmış olmasının, Fasıl 171’e aykırı olduğu yönündeki şikayetler UBP Genel Merkezi’ne iletildi.

Yıllardır, Kıb-Tek etrafında ihale ağı ören firmaların, yönetim kurulları içerisinde de etkin olma girişimi tartışma konusu. Türkiye’den kablo ile enerji, pahalı elektrik ücretlerinin aşağıya indirilmesi gibi hayati konuları yaşama geçirmesi beklenen yeni yönetimin oluşma şekli, daha ilk adımda kuruma olan güveni tartışılır hale getirdi.