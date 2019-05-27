KIB-TEK, Ay Sonu 2 Fatura Gönderecek!
KIB-TEK, “3 Zamanlı Kontrol Sizde” tarifesi abonelerine yaz dönemi tarifesine geçiş sebebiyle ay sonunda 2 fatura gönderileceğini duyurdu.
27/05/2019
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), “3 Zamanlı Kontrol Sizde” tarifesi abonelerine yaz dönemi tarifesine geçiş sebebiyle ay sonunda 2 fatura gönderileceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, 3 Zamanlı kontrol sizde tarifesi abonelerinin 16 Mayıs’ta yaz dönemine geçilmesi sebebiyle bu ay iki fatura alacağını açıkladı.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, faturalardan birinin; abonelerin 16 Mayıs tarihine kadar olan tüketimlerini gösterirken, diğerinin ise 16 Mayıs’tan fatura tarihine kadarki dönemi kapsayacağı belirtildi.
30 günlük tüketimin 300 kWS’i aşmaması durumunda tüketim bedeline uygulanan % 15 indirim ile faturadaki sabit bedellerin, gün sayısına göre hesaplandığı için abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacakları vurgulanan açıklamada, yılda 2 kez saatlerin düzenleneceği hatırlatıldı. (BRT)