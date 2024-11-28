Kıb-Tek: Bölgelere peyderpey enerji akımı sağlanmaya başlanmıştır

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ülke genelinde yaşanan kesintilerle ilgili açıklama yaptı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, Teknecik Elektrik Santrali’nde yüksek gerilim hattının kopması sonucu arıza meydana geldiği ve santrallerin devre dışı kaldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Yedek iletim hattının devreye alınmasıyla birlikte santrallerin de devreye alınmaya başlamış olup, bölgelere peyderpey enerji akımı sağlanmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kısa süre içerisinde tüm bölgelere enerjinin sağlanacağı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan “Enerji üretimi için yeterli yakıt olmadığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, “KIB-TEK’in iki aylık yakıt stoğu bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.