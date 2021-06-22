KIB-TEK, BRT’nin elektriğini sabah kesti, öğleden sonra bağladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün öğleden önce Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) elektriğini kesti ancak saat 14.00 sıralarında yeniden bağladı.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, elektriğin kesilmesinin teknik bir sorundan kaynaklandığını belirtti.

BRTK’nın elektrik borcuyla ilgili bir ödeme planı bulunduğunu ve bu plana göre borçlarını ödediklerini ancak kurumun bütçesi geçmediği için kalemlerin dolduğunu, bir aksama olduğunu belirten Özkurt, “Bu teknik sorun yakında çözülecek. Kurum yetkililerine anlattık, anlayış gösterip elektriğimizi bağladı” dedi.

BRTK’nın solar enerji sistemi olduğunu ve üretim fazlasını kuruma verdiklerini ve kurumla bu yönden de mahsuplaştıklarını belirten Meryem Özkurt, “BRT olarak borcumuza sadığız, kimse farklı söylemlere inanamasın” dedi.

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22/06/2021 15:03