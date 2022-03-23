KIB-TEK bu akşam kesinti yapılacak yerleri açıkladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yatırım eksikliği ve üretim yetersizliği nedeniyle bugün öngörülen elektrik kesintilerinin bölge ve saatlerini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kesintiler birer saat olacak şekilde planlandı.

BÖLGESEL OLARAK YAPILAN ÇALIŞMAYA GÖRE;

LEFKOŞA BÖLGESİ

16:00 – 17:30 SAATLERİ ARASINDA

-Lefkoşa Surlariçi Bölgesi

-Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları

- Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı

17:30-19:00 SAATLERİ ARASINDA

-Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu bölgesi

- Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi

- Haspolat arıtma tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyuları

- Hamitköy, Dumlupinar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge

- Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları

18:00-19:30 SAATLERİ ARASINDA

-K.T Müteahhitler Birliği Binasi, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı ile Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi

- Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç , Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova

-Sera Fitness, Opel Plaza, Levent İlkokul, Ortaköy Pompa İstasyonu, Başkent Hastanesi Bölgesi, Kemal Şemiler Caddesi’nin (Metehan çemberi ile Mor Çember arasında kalan bölge) Kuzey ve Güneyi, Metehan Sosyal Konut Apartmanları, OMAĞ Apartmanları.

- İbrahim İlkman Caddesi’nin Doğu ve Batısı (Şehit Çocuğu Arsaları), Gönyeli Belediye Binası ile Polis Okulu arasında kalan bölge, Polis Okulu, B.T.H.K.

18:30-20:00 SAATLERİ ARASINDA

-B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ve Civarı, Din İşleri Başkanlığı Civarı ile Hamitköy Anıttepe Bölgesi

- Gürpınar, Yılmazköy

- Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar ve Gaziler

- Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar

19:00-20:30 SAATLERİ ARASINDA

-Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Civarı, Ortaköy Lemar Bölgesi ve Civarı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi, İrsen Küçük Orta Okulu ve Civarı, Levent Koleji ve civarı, Göçmenköy Cami ve Civarı.

-Özok Üniversitesi, Kaptan Erbay Spor Tesisleri, Lavinium Sitesi, Olbia Sitesi, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge

-Kooperatif Gaz Çemberi civarı, Gönyeli Belediye Binası Batısı, Levent İlkokulu Bölgesi, Demir Sokak Bölgesi (Gönyeli Alt Geçit ile Üst Geçit Arasında Kalan Bölge).

-Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve Civarı, Lefkoşa Vergi Dairesi ve Civarı.

- Gaziköy

- Atleks Sanverler Ortaokulu ve Civarı, Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), K. Kaymaklı’nın bir bölümü ve Kızılbaş’ın bir bölümü (Eski BRT bölgesi), Merkez Lefkoşa Bölgesi.

19:30-21:00 SAATLERİ ARASINDA

-Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı Bölgesi, Öztek Sitesi ve Civarı, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi, Oray 8 Apartmanları ve Civarı

-Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan bölge.

-Merit Otel ve Civarı

-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Grand Pasha Otel ve Güneş Rezidans

-Haspolat Meslek Lisesi’nden Haspolat sanayi bölgesine kadar, Haspolat Sanayi Bölgesinin tamamı, Haspolat, Haspolat Belediye Evleri

-U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat, Dumlupınar’ın bir bölümü ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge ve Dumlupınar’ın bir bölümü.

-Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Bayraktar Ortaokulu, Gönyeli Çemberi ile B. N. Devlet Hastanesi arasında kalan bölge, Gönyeli Çemberi ile Cumhuriyet Parkı arasında kalan bölge.

-Öypaş Evleri, Toros Arsaları, Ali Çetin Beydola Arsaları, Fatma Kumser Arsaları, Mar/Ersalıcı Arsaları, Reha Apartmanları, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu ile Şht. Hüseyin Amca Caddesi arasında kalan bölge, Unifin Evleri – Atatürk Caddesi ile Şht. Hüseyin Amca Caddesi arasında kalan bölge, Düzyol sokak, Can Sokak ve civarları.

20:00-21:30 SAATLERİ ARASINDA

-Oya Kutsal Arsaları, Alayköy Sanayi Bölgesi

20:30-22:00 SAATLERİ ARASINDA

-Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü

-Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası

-Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü

MAĞUSA BÖLGESİ

16:00-17:30 SAATLERİ ARASINDA

- Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir bölümü

17:30-19:00 SAATLERİ ARASINDA

-Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları, Yiğitler Yolu

18:00-19:30 SAATLERİ ARASINDA

-Görneç, Serdarlı

-Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü Köyü

- Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü

- Eski Lefkoşa yolunda,Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları

- Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler

18:30-20:00 SAATLERİ ARASINDA

-Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik

- Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su

- Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü ve City Mall

19:00-20:30 SAATLERİ ARASINDA

-Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere

- Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü Köyü

- MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağılları, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker

- Sulu Çember, Önder AVM bölgesi, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü

20:00-21.30 SAATLERİ ARASINDA

- UN Kampı Bölgesi, UN kampı önü salamis yolu, gülseren göleti bölgesi LC Waikiki ile Zabitler Petrol arasında kalan bölge, UN arkası apartmanlar, DAÜ çemberi-gölet arasında kalan bölge

- Büyük Sanayi, DAÜ çemberi-glapsides çemberi arasında kalan bölge, Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi ve DAÜ Güney Kampüsü

20:30-22.00 SAATLERİ ARASINDA

-Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Namık Kemal Lisesi, Otobüs Terminali, Eski Lemar Bölgesi, Bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı Bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Baykal bölgesinin bir bölümü

- Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Alasya Park, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi

- Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü

- Salamis caddesi, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü ve Sakarya Bölgesi

- Yeni Boğaziçi köyü, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi

GİRNE BÖLGESİ

16:00-17:30 SAATLERİ ARASINDA

- Alsancak Lemar ve Bölgesi, Merit Crystal Cove Hotel ve Çevresi, K'oğlu Caddesi Batısı, Starling Market ve Deniz Kızı Hotel Bölgesi, Barehill Hotel, Çıkartma Plajı Batısı

- Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve Civarı, Çatalköy'ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü Bölgesi, Savyon Sitesi Bölgesi, Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi Bölgesi

- Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi

- Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları

17:30-19:00 SAATLERİ ARASINDA

- İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve Çevresi, Girne Çarşı ve Liman Hotel Bölgesi, Girne Marina Bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi Bölgesi

- Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı

- Lapta Dağ Kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı Bölgesi, Başpınar Bölgesi, Lapita Hotel Bölgesi, Lapta'nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi ve Su Pompaları ve Başpınar’ın Doğusu

- Savoy Hotel, Pis Su Arıtma Bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü Bölgesi, Yalı Bölgesi ve Askeri Hastahane

- Girne Paşa Hotel ve Oskar Hotel Bölgesi, Çatalköy Cemberi, Girne Turizm Limanı ve Lord Hotel ile Çevresi

- Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü

18:00-19:30 SAATLERİ ARASINDA

- Bedreddin Demirel Caddesi, Ecevit Caddesi, Semih Sancar Caddesi'nin bir Batı kısmı, Girne Öğretmen Evi ve Milli Arşiv, Mahkemeler ve Girne Akçiçek Hastanesi Bölgesi.

- Girne Kızılay Apt. Bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya Bölgesi, Doğanköy’ün Doğusu, Selin Villaları Bölgesi ile Ozanköy/Beylerbeyi Kavşağı, Girne Hotel Club Z ve Civarı, Rum Mezarlığı Civarı, Girne Tekvando Federasyonu Bölgesi, , Doğanköy'ün bir kısmı, Semih Sancar Caddesinin Doğu kısmının, Döveç sitesi ve civarı.

- Çatalköy Futbol Sahası Bölgesi, Şah Market ve Civarı, Çatalköy Lemar Market ve Civarı, Çatalköy Doğu Sahili, Malpas Hotel ve Civarı, Anı Resturant Bölgesi, Serenli Hotel ve Civarı

- Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi

18:30-20:00 SAATLERİ ARASINDA

- Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi ve Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı ve Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi,G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ

- Alsancak Dağ Yönü (kısmen) ile Malatya Köyü, Alsancak Güney ve Güney Batı Bölümleri, Lapta'nın bir kısmı, Yavuzlar Lisesi ile Rose Garden Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Babil Bahçeleri Bölgesi.

- Merit Royal Hotel, Alsancak Halk Plajı Bölgesi

- Alsancak Mezarlık Bölgesi, Alsancak Ankara Caddesi ve Atakara Market Civarı, Alsancak Belediyesi ve Bölgesi, Green Petrol Bölgesi, Lapta Huzur evi ve Gençlik Kampı Bölgesi,Alsancak Futbol Sahası Güneyinde kalan kısım.

- Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Res. Çevresi, Yukarı Girne, Gaü Kız Yurdu ve Çevresi, Zeytinlik Köyü Doğusu, Güyap Evleri Bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı

- Armacon Sitesi ve Civarı, Ozanköy'ün Güneyi, Ozanköy Köy İçi, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi

19:00-20:30 SAATLERİ ARASINDA

-Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi, Alevkayası

- Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu, Ozanköy'ün Kuzeyi, Kuzey Batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası Bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve Civarı, Girne Üniversitesi ve Civarı, Çıralı Fırını ve Civarı ve Erdener Market ve Güneyi , Karakum Yağ Fabrikası ve civarı

19:30-21:00 SAATLERİ ARASINDA

-Girne Barış Parkı Civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve Civarı, KTBK Kolordu K'lığı, Doğanköy Çemberi

- Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve Çevresi, Akpınar Pastanesi Cemberi ve Civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve Civarı

- Girne Polis Müdürlüğü ve Civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve Civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi

- Girne Turizm Parkı Civarı, Rocks Hotel Civarı, Girne Çarşı'nın Liman Kısmı, Dome Hotel ve Civarı

- Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy

- İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ

20:00-21.30 SAATLERİ ARASINDA

- Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker,Dikmen İlkokulu

- Alsancak'ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ve Civarı

- Alsancak Sahara Sitesi, Hasan Uzun Petrol Bölgesi, Merit Park Hotel, Mountain View Hotel Bölgesi, Kaya Palazzo Hotel Bölgesi , K'oğlu Kervansaray Bölgesi, Merit Park Hotel Bölgesi, Ersin Tatar villaları ve civarı, Kemal Pişmiş sokak ve Güneyi, Girne Çevre Yolu Batı Bölümleri

- Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve Civarı, Zeytinlik Sosyal Konutları, Zeytinlik Köy İçi, Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve Çevresi, K'oğlu Caddesi ve K'oğlu Lemar Çevresi, K'oğlu Sanayi, Riviera Hotel ve civarı, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı

- Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı , K’oğlu S Bölgesi, Tempo Market Bölgesi, K'oğlu İlkokulu ve K'oğlu Telefon Santrali Bölgesi, K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi.

İSKELE BÖLGESİ

16:00-17:30 SAATLERİ ARASINDA

- Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel

17:30-19:00 SAATLERİ ARASINDA

- Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma

18:30-20:00 SAATLERİ ARASINDA

- Boğaziçi, Sınırüstü

- İskele, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk

19:00-20:30 SAATLERİ ARASINDA

- Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümü

- Yeşilköy, Esenköy, Yeni Erenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz Sipahi arası kalan tesisler

20:00-21.30 SAATLERİ ARASINDA

- Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü

20:30-22.00 SAATLERİ ARASINDA

- Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya

LEFKE BÖLGESİ

16:00-17:30 SAATLERİ ARASINDA

- Serhat İnay Apartmanı,Hakan Oran Sitesi ve civari,Velmer Hotel ve civarı ,Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları

17:30-19:00 SAATLERİ ARASINDA

-Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları

18:00-19:30 SAATLERİ ARASINDA

- Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy

20:30-22.00 SAATLERİ ARASINDA

- Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı

GÜZELYURT BÖLGESİ

16:00-17:30 SAATLERİ ARASINDA

17:30-19:00 SAATLERİ ARASINDA

- Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu

18:00-19:30 SAATLERİ ARASINDA

- Gülkent Yurtları ve Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ve Terminal Bölgesi

18:30-20:00 SAATLERİ ARASINDA

- Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi

- Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu, Yayla (Kumköy), Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi

- Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı

19:00-20:30 SAATLERİ ARASINDA

- ODTÜ

- Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık

20:30-22.00 SAATLERİ ARASINDA

-Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorları

- Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu

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23/03/2022 17:13