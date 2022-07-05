KIB-TEK can çekişiyor ama birilerinin oradaki hesapları, rant kavgaları bitmek bilmiyor

Ülkemizde son birkaç yıldır birçok alanda geri gittik, hep en kötüyü gördük, yaşadık, onlarca fiyaskoya tanık olduk…

Tanık olmak mı yalnızca? Aynı zamanda bunların yarattığı olumsuzluklara maruz kaldık.

Öyle şeyler yaşadık ki “yok artık” dedik, “bundan daha kötüsü olamaz” diye düşündük ama hep yanıldık, çünkü çok geçmeden daha da kötülerini yaşadık.

Başarısızlıklar, ihmaller, istismarlar, rantlar hız kesmedi, yaşadığımız birçok sorunun altından kötü kokular çıktı ama öyle ağlar kuruldu ki bunlar ortaya da çıkmıyor, çıkacak olanların üzeri örtülüyor, sürekli bir el veya eller bu çirkinlikleri kapatıyor.

Birçok kişinin bildiği şeyler bir şekilde bastırılıyor…

İşin kötü tarafı, birçok vatandaşımızın bu gibi istismarları artık kanıksamaya başlıyor olmasıdır.

Halbuki istismarlar, yolsuzluklar, normal karşılanacak, kanıksanacak şeyler değildir.

Bunların üzerine gidilmelidir, çünkü bunlar çürümüşlüğe neden oluyor. Öyle de oluyor zaten, gidişatımız hiç iyi değildir.

İşte Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) da yıllardır bin bir türlü istismara, ranta, yolsuzluğa sahne olan yerlerin başında geliyor.

Kana susamış keneler gibi kurumun her tarafına yapıştılar, batırdılar, mahvettiler, diz çöktürdüler ama halen uğraşıyorlar… Ne hesapları bitti ne de rant kavgaları…

Halbuki kurumun geldiği nokta felakettir… Saatler süren elektrik kesintileri halkımızı canından bezdirdi, yıllardır KIB-TEK üzerinden oynanan oyunlar, sonunda bizi bu nokraya getirdi.

Kurumun getirildiği kötü durumun altından yıllardır pis kokular geliyor, yıllardır buradaki Alicengiz oyunlarından, bazı yolsuzluklardan söz ediliyor ama nedense hiç kimse cezalandırılmıyor. Herkesin bilip, anlattığı şeylerin bir bedeli yok oradan rant elde edenlere.

Üstelik de kurumla ilgili Sayıştay raporları var, Başbakanlık Denetleme Kurulu raporu var, Maliye Teftiş Kurulu raporu var ama bunlar hiçbir işe yaramıyor, kimseye hiçbir şey olmuyor.

Peki ya kurumdan sorumlu bazı bakanların, bazı yönetim kurulu başkanlarının, üyelerinin yaptıkları… Yapılan onca hata, istismar, herkesin yanına kalıyor.

Onlar bilerek veya bilmeyerek yanlışlar yapıyor, kurum zarar görüyor, her geçen gün çalışamaz hale geliyor, üstelik de yine onların zaaflarından dolayı elektrik fahiş fiyatlara ulaşıyor… Bunun bedelini kim ödüyor? Tabii ki vatandaşlar ödüyor…

Peki bu ortamda bile neler oluyor? Neler olacak, tabii ki “keçi can, kasap et derdinde” misali halen birileri rant peşinde…

Peki bu ranta neden izin veriliyor? Bu meselenin kerameti nedir ki herkes suspus?

Ülkedeki tüm kesimler uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle büyük mağduriyet yaşarken bile kurum üzerinden rant kavgaları olduğu haberleri geliyor…

Böylesine bir kaosun içinde bile bazı kesimlerin “kurum üzerinden vuracağı milyon Euroların” hesabını yaptığı, bunun kavgasını verdiği söyleniyor.

Piyasa değerinin üzerinde, yani öyle böyle değil çok üzerinde, yüzde 40’lara varan fazla değerle kuruma yakıt satın alındığı iddiaları var.

Böylesine korkunç, böylesine insafsızca rakamlarla yakıt sevkiyatı yapıldığı ve bazı kesimlerin de de bundan payını alacağı öne sürülüyor.

Bu iddialara göre, köşe başları tutuluyor, belli kişiler payını alıyor kimsenin de sesi çıkmıyor…

Bakın siz ne derttesiniz, onlar ne dertte…

İhale sistemi neden bozuldu, neden doğrudan alımlar yapılıyor zannediyorsunuz?

Siz bakmayın “mecbur kaldık, zamanımız yoktu, halkı mağdur edemeyiz” demelerine. Kurumu her istismar edeceklerinde bu yalanı söylüyorlar.

Neden böyle? Tabii ki şeffaflık olmasın diye… Ne alınan teklif ne verilen para bilinsin…

Gerçi geçmişte ihaleleri de kitabına uydurdular ya neyse…

Şimdi birilerinin bunların üzerine gitmesi, araştırması, soruşturması gerekiyor ama kim yapacak? Bu konuda içinde “kadı” geçen argo bir söz var ama ben onu burada yazmayayım…

Bu işlere bakması gerekenler başka havada, onların bir dediği diğerini tutmuyor, yetkili makamlar çelişkili açıklamalar yapıyor. Hatta bir yetkili makamın söylediğini diğeri tekzip ediyor adeta.

Başbakan iki günde bu konuda üç açıklama yaptı, bir tutarlılığı yok, tam bir kafa karışıklığı var ve okuyanların da kafası karışıyor.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan açıklama yapıyorlar ve sanki sorun dün ortaya çıkmış, dün başlamış gibi ifadeler kullanıyorlar. Açıklamaları okuyorsunuz, adeta halkı aptal yerine koyuyorlar, sözde ilgileniyor gibi yapıyorlar, dostlar alışverişte görsün misali.

Bir şeyle ilgilendikleri yok aslında… Sözde birilerinden hesap soracaklarmış, uzun zamandan beridir süren onca hatayı ve istismarı unutuyor, meseleyi bir olaya bağlıyorlar. Onlarınki sorunla ilgilenmek değil, adeta hedef şaşırtmak yaptıkları…

Elektrik kesintilerinden perişan olan halkımız için “bu halka bunlar reva mı?” sorusu çok soruluyor bu günlerde. Değil tabii ki… Halkımız bunları tabii ki hak etmiyor ama bu sözü söyleyip beklemekle de bir şey olmuyor işte…

Muhalefetin, sendikaların, diğer tüm sivil toplum örgütlerinin ve onların harekete geçireceği halkımızın da dişlerini göstermesinin zamanı gelmedi mi hâlâ? Kurum bu haldeyken onlar rant kavgası yaparken siz öylece oturup sosyal medyadan mesaj atmakla mı uğraşacaksınız?

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05/07/2022 22:08