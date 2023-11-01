Kıb –Tek cinayeti

Soğuk bir kış gecesinde ya da Ağustos Sıcağında süresi belirsiz bir şekilde kesilen elektriğe tepki olarak içimden’ sırmasına kadar özelleştirilsin’ dediğim Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu muydu o stratejik ve halkın öz varlığı olan?

Halkın elinde kalması gerektiğini söyledikleri kurumun ürettiği elektriği halkın ödeyebilmesi için ortalama asgari ücretin yarısını ödemek zorunda kalmasını halkın yararı olarak nasıl tarif ediyorlar merak ederim.

Kıbtek Veznesi’nde çalışan ile 500 metre ötedeki Araç Kayıt Dairesi’ndeki çalışan arasında dramatik maaş farkı halkçılık mı, kamu yararı mı? Onu da sorarım.

30 yılı aşkın profesyonel hayattayım. Kimse bana ‘ al kardeşim bu maaşının haricinde elektrik faturanı ödemek için ayrı bir ödenektir’ demedi. Evet K yardımından bahsediyorum. Dilediğiniz kadar sinirlenin ama sizin elektrik faturanızı ben ödüyorum.

Sırf sendikalarının sesi çok çıkıyor ve ellerine elektriği kesmek gibi bir silah verildi diye diledikleri gibi at oynattıkları kurumun ceremesini halk ödeyecek. Öyle mi? Öyleymiş.

Zaten, Öyle başa öyle tarak misali, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulları, İsmet Akim ve Hasan Erçen ile ulaştığı zirve sonrası liyakatsizlerin yönetimi ve sendikanın memnun edilmesi çabası ile serbest düşüşe geçti. Bu serbest düşüş daha ucuz elektrik üreten AKSA’nın artık daimi ve daha büyük bir şekilde olarak aramızda bulunmasına neden oldu. Diğer taraftan da yüzde 31’lik zammın, yüzde 16’sının ertelenmesi noktasına geldik dün.

Peki nereye doğru gidiyoruz? Zam gerçek. Bir kısmının ertelenmiş olması, daha büyüğünün kış aylarında yapılacağı anlamını taşımıyor mu? Taşıyor elbette. Ödeyebilen ödeyecek, ödeyemeyen titreyecek?

Bir sorum daha var?

AKSA, Kıb-Tek’ten daha ucuza nasıl üretim yapıyor?

Gerçekten bilmiyorum.

Yıllardır AKSA’yı milletvekili seçilemediği için üzüntüsünü hafifletmek ve seçimde yaptığı masrafı çıkartmak için oraya atanan bir kalbur samanı iki eşeğe bölmekten aciz kişiler yönetmediği için olabilir mi?

Ya da AKSA, oğlunu akrabasını oralara sokan ya da ihalecilerle iş tutan sendikacılara teslim olmadığı için olmasın sakın diyorum?

Neyse gerçekten AKSA Kıb-Tek’ten daha ucuza üretiyor mu? Onu da bilmiyoruz ya. Neden? Çünkü yıllardır sendika, Üretim, İletim ve dağıtımın birbirinden ayrılmasını ve hangi bölümün kaça mal olduğunun ortaya çıkmasını hep engelledi. Yönetimler de ‘aman şimdi bir EL-Sen grevine sebep olmayayım’ diyerek akılcı yola girmekten hep kaçtı?

Aslında boşuna yazıyoruz. Sendika babadan oğula geçiyor, yönetim de seçilememiş vekillere emanet.

Kıb-Tek halkın malı falan olmadığı gibi, onu yönetenler ve çalışanlarının eliyle işlenen cinayete kurban edilerek yok olmaya mahkum bırakılmıştır.

Veleddalin Amin