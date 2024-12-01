KIB-TEK: Devre dışı kalan santraller devreye alındı
KIB-TEK, Teknecik'te arızanın giderildiğini, elektrik verilemeyen bölgelere 20.30 itibariyle elektrik verileceğini duyurdu.
01/12/2024
KIB-TEK, Teknecik'te arızanın giderildiğini, elektrik verilemeyen bölgelere 20.30 itibariyle elektrik verileceğini duyurdu.
KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:
Teknecik Elektrik Santrali’nde arıza nedeniyle devre dışı kalan santraller devreye alınmış olup, yaklaşık 20.30 civarında tüm bölgelere enerji verilecektir.01/12/2024 20:02