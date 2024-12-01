KIB-TEK: Devre dışı kalan santraller devreye alındı

KIB-TEK, Teknecik'te arızanın giderildiğini, elektrik verilemeyen bölgelere 20.30 itibariyle elektrik verileceğini duyurdu.

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01/12/2024

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KIB-TEK: Devre dışı kalan santraller devreye alındı

KIB-TEK, Teknecik'te arızanın giderildiğini, elektrik verilemeyen bölgelere 20.30 itibariyle elektrik verileceğini duyurdu.

KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

Teknecik Elektrik Santrali’nde arıza nedeniyle devre dışı kalan santraller devreye alınmış olup, yaklaşık 20.30 civarında tüm bölgelere enerji verilecektir. 

01/12/2024 20:02
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TAGS: KIB-TEK: Devre dışı kalan santraller devreye alındı
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