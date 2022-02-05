KIB-TEK duyurdu: Yaklaşık 1 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak

KKTC genelinde yatırım eksikliği, arıza ve artan ihtiyaçtan kaynaklanan sebeplerden dolayı bugün yaklaşık 1 buçuk saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), KKTC genelinde yatırım eksikliği, arıza ve artan ihtiyaçtan kaynaklanan sebeplerden dolayı bugün elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintinin yaklaşık olarak 1 buçuk saat süreceği de belirtildi.

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05/02/2022 20:09