KIB-TEK duyurdu: Yaklaşık 1 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak
05/02/2022
KKTC genelinde yatırım eksikliği, arıza ve artan ihtiyaçtan kaynaklanan sebeplerden dolayı bugün yaklaşık 1 buçuk saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), KKTC genelinde yatırım eksikliği, arıza ve artan ihtiyaçtan kaynaklanan sebeplerden dolayı bugün elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintinin yaklaşık olarak 1 buçuk saat süreceği de belirtildi.