KIB-TEK Genel Müdürü Aydın: Tüm ülkeye kesintisiz enerji sağlayan bir noktaya geldik

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, devlet televizyonuna telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

“Aşırı yükten dolayı elektrik kesintisi yaşanıyor” iddialarına yanıt veren Aydın, yapılan bu açıklamaları üzüntü ile karşıladıklarını ifade etti.

Aydın, açıklamasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yaklaşık 3 yıldır Başbakan Ünal Üstel’in girişimleri ile çok ciddi yatırımlar yapıldığını ifade ederek, “Sayın Başbakan KIB-TEK’i devraldıktan sonra santral bakımları, kapasite artırımları ve şehir içi yatırımlar noktasında ciddi anlamda önümüzü açtı ve bunların yapılması sağlandı. Geldiğimiz noktada birkaç ay öncesine bakarsak belli kesimler ‘Kış aylarında elektrik bulamayacağız karanlıkta kalacağız’ yönünde eleştirilerde bulunuyorlardı. Ancak geldiğimiz noktada görüyoruz ki Başbakanın da gösterdiği güven sonucunda şu anda tüm ülkeye kesintisiz enerji sağlayan bir noktaya geldik” dedi.