KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın: Önlem amaçlı bazı bölgelerde yük aktarımı yapılıyor

Havaların soğumasıyla birlikte elektrik tüketiminde de artış yaşanıyor.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, BRT’ye yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde oluşan aşırı yüklenmenin önüne geçmek için yük aktarımı yapıldığını bu nedenle kısa süreli elektrik kesintileri yaşandığını söyledi.

Gün içinde Dikmen bölgesinde bir trafonun aşırı yüklenme nedeniyle patladığını ve ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirten Aydın, elektrik üretiminde bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, kurumun depolarında şu an için yeterli yakıtın bulunduğunu da kaydederek, “Önlem amaçlı tedbirler alındı sıkıntı yok” dedi.