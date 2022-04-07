KIB-TEK Genel Müdürünün ‘ek mesai’ davası ertelendi

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07/04/2022

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KIB-TEK Genel Müdürünün ‘ek mesai’ davası ertelendi

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk soruşturması Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü ve 15 Nisan tarihine ertelendi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu kamuoyuna da yansıyan ‘ek mesai’ konusu ile ilgili raporunu tamamladı. KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye, mevzuatta belirlenen %25’i aşan ek mesai ödemesi ile ilgili aylardır süren araştırma sonucunda, “Yetki aşımı, yanıltıcı beyan, usulsüz ödeme, yasal mevzuata aykırı işlemler ile kurumu zarar uğratma tespiti yapılmıştı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu; 2016 Haziran-2018 Ocak dönemi ile ilgili yapılan incelemede, 64 bin 671,32 TL’lik ek mesainin usulsüz ödendiği bulgusu yaparak, 61 bin 423 TL’den Gürcan Erdoğan’ı, 3 bin 247.65 TL’den de H.İ’yi sorumlu tuttu.

Rapor, Savcılığa Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gönderildi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi, Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek, her iki isimle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Kamalı Haber

07/04/2022 12:01
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TAGS: KIB-TEK Genel Müdürü, Gürcan Erdoğan ‘ek mesai’ davası ertelendi
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