KIB- TEK halkın değil, rantındır…

KIB- TEK HALKIN DEĞİL, RANTINDIR… 2-3 AİLEYE ÖZELLEŞTİRİLMİŞ, BEDELİ DE HALKA ÖDETİLİYOR. FAZLADAN ÖDEMELERLE SON İKİ SENEDE BUHAR OLAN KAYNAK 190 MİLYON TL’DİR

SADECE İHALE SİSTEMİ DIŞINDAKİ ALIMIN YARATTIĞI FAZLADAN ÖDEME 125 MİLYON TEL… TEK BİR HESAP SORAN DA VEREN DE YOK. SORAR GİBİ YAPANLAR DA RANTLARININ PEŞİNDEDİR

Maalesef, Ülkedeki pahalılığın en önemli nedenlerinden biri de Kıb- Tek’tir. Üstelik Kıb- Tek, şu anda zam yapmamış, ayda 10 milyon dolar civarı bir zararla çalışan, kaynaklarını da har vurup harman savuran bir kurumdur

2 TL 10 kuruş- 2 TL 20 kuruş arası maliyeti olan enerji üretimi vatandaşa güya 98 kuruştan satılmaktadır. Buna rağmen, ihale takipçiliği, yandaş desteklenmesi, verimsiz personel koruması devam etmektedir. Kısacası bir yönetim falan yoktur

Kötü yönetim, vasıfsız yönetim kurulu yapısı, torpil ve partizanlık ülkenin en önemli kurumunu esir almıştır. Düşünün, bir kurum olacak, tekel olacak ama zarardan hiç kurtulmayacak. Dönüp geriye bakıldığında 2 ya da 3 dönem hariç, Kıb- Tek hep kötü yönetilmiştir

Sorunu doğru tespit edemezsek, çaresini de üretemeyiz. Zarar eden Kıb- Tek, bir çok noktada da vatandaşın kanını emmektedir. Ödediğimiz tek bedel enerji faturası değildir. Kıb- Tek, aynı zamanda evimize gelen elektrikten de sorumludur, bedelini biz ödüyoruz

Köyde bir ev yaptınız, zar zor borç harç, bitirdiniz. Hadi girin içine bakalım girebilirseniz. Direğine ayrı, sayacına ayrı, trafosuna ayrı kaynak bulmak zorundasınız. Bu miktar da 100 bin ile 200 bin TL arasında değişiyor.

Diyelim ki paranız var; o zaman sorun bakalım kuruma sayaç var mı? Ne eksik malzemesi biter, ne ihale kıyakları. Sayaç ihalesi yapılır, ihaleyi alan sayacı getirmez. Hesabını soran da olmaz. Vatandaş bekler, dünya eziyet çeker, hayat da aynen devam eder

Anımsayın, kısa ir süre önce de yazdık. Kıb- Tek enerji üretemiyor. Efendim yatırım gerekliymiş. Hangi parayla? Yediniz bitirdiniz. Kıb- Tek’in parası kimlerin cebindedir? Sadece kötü yöneticilerin değil herhalde. Hak etmeden maaş alanla, ihale takip eden personeli de koyun üst üste

Siyaseti besleyen kaynakları yaratan işinsanlarından, içeride mühendis olup dışarıda kuruma özel hizmet veren şirketleri ayakta tutanları da ekleyin. Yani hem içeriden hem de dışarıdan soyulurken Kıb- Tek, seyirci kalanlar ya da kaynağı paylaşanlari, hepiniz oradaydınız

Vatandaş ise sadece ödedi. Mesela, Kıb- Tek üretim yapamadığı için, Güney Kıbrıs’tan enerji satın alındı. Ödenen milyon 7 milyon Euro. KKTC’deki AKSA ve Kıb- Tek, aynı enerji miktarını üretse, harcanacak kaynak 4 milyon Euro. Aradaki yaklaşık 60 milyon TL????

Bu ülkedeki ihale sistemi bozuldu. Amaç yandaşa ihale vermekti. “Türkiye kamu kurumlarından alınan yakıt için ihale istenmez” dendi. Yasayı dolandılar. Hepimizi dolandırdılar. Yaklaşık 7 milyon dolar, fazladan para ödediler. Kime? Yandaşlarına

KKTC hükümeti köprü oldu, Erhan Arıklı, “ihale mafyası ile savaşacağım” dedi, savaşı kaybetti. Gittiler, o ihale mafyaları ile iş tuttular. Sonuç? Türkiye devlet kurumlarından değil, özelden yakıt aldılar. 7 milyon dolar fazladan para ödediler.

Sayaç ve diğer ihalelere hiç girmiyorum bile. Şimdi hepsi birden çıkmış, bu alanda tek bir eylem ve mücadele etmeyenleri, “AKSA sözleşmesi uzatılmasın” diyor. Hepsi de samimiyetlerine inanmamızı bekliyor. Araya karışanlara dikkat, samimi değiller, dertleri rantlarının devamıdır

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24/03/2023 08:19