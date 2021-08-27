Kıb-Tek için akaryakıt ihalesi

Ülkede bir süredir elektrik üretiminde eksikliği yaşanan yakıtın sağlanması için, yeniden ihaleye çıkılıyor.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, Teknecik Elektrik Üretim Santrallerinde kullanılmak üzere acil ihtiyaç duyulan fuel-oilin temini için KKTC dışındaki işletmelerin de katılabileceği ihale kararı alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Teknecik’in bir yıllık gereksinimi karşılığı 150 bin metrik ton akaryakıtın (fuel-oil) temini ve taşınması için Merkezi İhale Komisyonu vasıtasıyla ihaleye çıkılacak. İhaleye, KKTC’de kurulmuş olmayan işletmeler de katılabilecek.

İhalenin tamamlanmasına kadarki sürede ihtiyaç duyulan akaryakıt için ise 30 bin metrik ton en fazla yüzde 1 kükürt içerikli fuel-oilin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın alt kuruluşu olan Turkish Petroleum International Co. Ltd.’den (TPIC) fuel-oil sağlanacak.

Teknecik’e yakıt alımı için daha önce açılan ihaleler iptal edilmişti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, üretim yetersizliği nedeniyle dönüşümlü kesintilerine gitmiş, bir süre de Güney Kıbrıs’tan elektrik alınmıştı.

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27/08/2021 17:38