KIB-TEK ihaleleri daha önce usulsüzce iptal edilmiş… Şaşırdınız mı ki?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) “akaryakıt taşıma ve temin ihalesinin” bir kez daha iptal edildiğini duyduğunuz zaman ne düşündünüz merak ediyorum.

Pardon ihale bu kez iptal edilmemiş, Rekabet Kurulu tarafından durdurulmuş…

Bu kaçıncıdır böyle? Ya sonuçlanacağı gün ya da bir gün önce mutlaka bir mazeretle ihale tamamlanamıyor.

Ansızın Merkezi İhale Komisyonu (MİK) iptal kararı alıyor, başka bir zaman Başbakan Ünal Üstel, kamu vicdanı için ihaleyi iptal ettiğini açıklıyor, bir başkasını Rekabet Kurulu durduruyor.

Doğal olarak vatandaşlar da “Maksat bu ihale sonuçlanmasın, astronomik rakamlarla doğrudan yakıt alımları devam etsin…” diye düşünür.

İhale yarın pazarlık usulüyle gerçekleşecekti, ihaleye katılacak şirketlerden biri, bazı gerekçelerle itiraz edip Rekabet Kurulu’na başvurdu ve süreç yine durdu…

Söz konusu şirket, MİK’in önceki iptallerinin yasal mevzuata uygun olmadığını iddia etti.

Resmi Gazete’deki Rekabet Kurulu raporuna baktığımız zaman şunu görüyoruz: Şirket, ihalenin daha önce yasal mevzuata uygun iptal edilmemiş olması nedeniyle, gerçekleşen usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için MİK’in gerekeni yapmasını istedi.

Rekabet Kurulu, şirketin bu şikayetini oybirliğiyle haklı bulduğu için ihalenin durdurulmasını talep etti ve kararın bildirilmesinden 75 gün içinde Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava yolunun açık olduğunu da vurguladı.

MİK Başkanı Halis Üresin, gazetelere verdiği demeçte yetkinin MİK’te olduğunu ama Rekabet Kurulu’nun bu talebini değerlendirip, ihaleyi iptal ettiklerini söyledi.

Rekabet Kurulu, daha önceki iptallerin yasal mevzuata uygun olmadığını, yani usulsüzlük yapıldığını bildiriyor ama MİK Başkanı halen yetkiden falan söz ediyor.

Size “usulsüzlük yaptınız, düzeltin” diyorlar, siz daha hikâye okuyorsunuz.

Zaten daha önce “akaryakıt taşıma ve temin ihalesinin” iptalleri kimsenin içine sinmemişti, herkes bunların altında bir şey aramıştı.

Aslında bir şey aramaya da gerek yok, her şey ortada.

İhale, sudan sebeplerle ertelendikçe, doğrudan alımlarla baskın pahaya yakıt alınıyor, milyonlarca para fazladan ödeniyor.

Doğrudan alım yapılan şirket, ihaleye verdiği teklifin kat kat üstünde bir fiyatla satıyor bize yakıtı uzun süreden beridir.

Göz göre göre birileri fazladan haksız gelir elde ediyor, ülke yöneticileri de buna yardımcı oluyor.

Buna gerekçe olarak da “mecburduk, elektriksiz kalmamamız için böyle yaptık” diyorlar.

Peki ihale sistemini bozan ve durumu buralara getiren de sizin hükümetleriniz değil midir?

Peki bunların bir cezası olmayacak mı?

Devleti milyonlarca zarara uğratanlardan hesap sorulmayacak mı?

İhalenin iptallerini yasalara aykırı şekilde yapanlar bedel ödemeyecek mi?

MİK yetkilileri, yasalardan habersiz mi ki ihaleleri yasal mevzuata uygun olmadan iptal ediyor?

MİK gibi önemli bir kurumun böyle fiyaskolara imza atmaya hakkı var mı?

Üstelik yalnızca KIB-TEK’inki değil, başka ihaleler de hatalı olduğu için sürekli iptal oluyor.

Bu özensizlik nedeniyle sürekli olarak zaman ve para kaybı yaşanıyor, işler yürümüyor…

İhalelerinin iptal olması, hükümetin yaptığı icraatlar ve yasaların sürekli yargıdan dönmesi zaten kırıntısı kalan devlete olan güveni, tamamen ortadan kaldırıyor.

Ülkeyi yönetenlere ve bazı kurumlara güven kalmamasının nedeni, halkın gözünün içine baka baka yapılan usulsüzlüklerdendir, mahkemeler yasadışılıkları durdurmaktan yoruldu, onlar yasaları ihlal etmekten yorulmadı.

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10/10/2022 22:47