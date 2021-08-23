Kıb-Tek ihalesi yeniden iptal

Kıb- Tek'in yıllık akaryakıt ihtiyacını karşılayacak ihale yeniden iptal edildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın TPIC ısrarı ve Merkezi İhale Komisyonu'nun evrak kabul sırasında yaşadığı yetersizlik bir kez daha ülkeyi karanlıkta kalmakla başbaşa bıraktı. Akaryakıt alımında yaşanan kriz, ülkeye katran tankerlerinde akaryakıt taşınması skandalına kadar götürmüştü.

MİK'in, bir kez daha "olumsuz görüş var" diyerek ihaleyi iptal ettiği öğrenildi. Muhalefetin izlediği, hükümetin ise ilgilenmediği akaryakıt ihalesi nedeniyle Kıb- Tek'in daha pahalı alım yaptığı iddiaları devam ediyor. UBP ve YDP arasında da krize neden olan ihale tartışması bir kez daha iptalle sonuçlandı.

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23/08/2021 12:41