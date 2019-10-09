Kıb-Tek kaçağa savaş açtı

Kaçak elektrik kullananlar sistemden takip edilerek yakalanacaklar. KIB-TEK’te yeni yönetim işi sıkı tutmakta kararlı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), kaçak elektrik kullanımını tespit edip önlemek amacıyla yeni bir birim kurdu.

Kısa adı AMM (Automatic Meter Management System) olan Sayaç Yönetim Merkezi aracılığı ile kaçak kullanımlar artık merkezden tespit edilip bu amaçla oluşturulan ekiplere iletilecek.

KIB-TEK’den yapılan açıklamaya göre oluşturulan birim göreve başlar başlamaz ilk tespitini Küçük Kaymaklı’da ikamet eden C.İ’nin ikametgahındaki sayaç için yaptı. Sayaç Yönetim Merkezi’nde yazılım desteği ile saptanan kaçak kullanım, arazideki ekiplere bildirildi.

Polisler refakatinde kontrole giden KIB-TEK teknisyenleri, söz konusu sayacın elektrik kablolarına konan anahtar ile bay pas edildiğini ve sayaçtan geçirilmeden elektrik kullanıldığını tespit ettiler. Kaçak elektrik kullandığı suç üstü tespit edilen tüketici hakkında yasal işlem başlatıldı. Kısa bir süre önce oluşturulan yeni Yönetim Kurulu’nun işi sıkı tutmakta kararlı olduğu ve kayıp-kaçak oranının sıkı takip ile daha da düşürülmesi için Kurum içerisinde seferberlik başlattığı KIB-TEK’ten gelen bilgiler arasında.

09/10/2019 10:17