Kıb-Tek: Kesinti stadın tesisatından kaynaklandı

KIB-TEK, dün gece Lefke’de, Doğancı ile Gaziveren arasında oynanan futbol karşılaşması sırasında meydana gelen elektrik kesintisinin, basına yansıyanın aksine KIB-TEK ile bağlantısı olmadığını, stadın elektrik tesisatından kaynaklandığını açıkladı.

KIB-TEK açıklaması şöyle:

“27 Temmuz 2024 tarihinde Lefke Karadağ 16 Ağustos Stadı'nda Doğancı-Gaziveren final maçının oynandığı saatlerde stadın kendi iç tesisatlarında meydana gelen arızadan dolayı elektrik kesintisi oluşmuştur. Basına yansıyan haberlerde elektrik kesintisinin KIBTEK kaynaklı olduğu belirtilmektedir. Olayın KIBTEK ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını kamuoyu ile paylaşırız.”