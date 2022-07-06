BİZ BUNCA ZULMÜ, BİRİLERİ YAKIT İHALELERİNDEN MİLYON DOLARLAR KALDIRSIN DİYE ÇEKMEDİK. DEVLETİN TÜM KURUMLARI MALİ DENETİM İÇİN AYAĞA KALKMALI.

SAYIŞTAY, OMBUDSMAN, MALİ POLİS, SAVCILIK, MALİYE TEFTİŞ İNCELEME, HEPSİ SİYASETİN DEĞİL HALKIN YANINDA SAF TUTMALI

ŞEFFAFLIK BU DÖNEMDE EN ÇOK İSTEDİĞİMİZ ŞEY. HAK ACI ÇEKECEK, BİRİLERİ DE DEVEYİ HAMUDU İLE GÖTÜRECEK. YOK ÖYLE YAĞMA

Son durum şu. Ülke genelinde şu an itibarı ile kesinti yok. Güneyden alınan enerji katkısı şu an 50 megavat. Gün içerisinde 80 megavata çıkacak. 106 megavat AKSA üretiyor. Teknecik'te dizel santraller 39 megavat üretiyor. AKSA tam kapasite, Teknecik ağır aksak üretim yapsa da, eğer Güney Kıbrıs katkıyı 80 megavata çıkarırsa kesinti olmayacak.

Kıb- Tek krizi, çıkar çeteleri için bir fırsata dönüştü. Elinde küçük gemisi, az yakıtı olanlar dahi Kıb- Tek’e pahalı yakıt satmak için sıraya girdi. Kısa vadede 20 bin ton yakıt gelecek. Tonu 30- 40 dolara taşınacak yakıt için Kıb- Tek bu çetecilere 120- 150 dolar ödeyecek

Neden? Çünkü Erhan Arıklı döneminde eleştirdiğimiz ne varsa, maalesef Sunat Atun yönetiminde de tekrar edildi. Yakıt tedariki, sudan sebeplerle yapılamadı. Kurulu düzen bozuldu. İhalelere inanılmadı. Her zaman olduğu gibi, “çetecilere” muhtaç kalındı

Mahkeme koridorlarında olması gerekenlerin kapısında devlet yalvarır duruma sokuldu. 35 yıldır kurumun üzerine kene gibi yapışan ve 3 kuruşluk malı 5’e satmakla ünlenen kesimler yine devreye girdi. “Formül bizde” dedi. Haliyle denize düşen de yılana sarıldı, ne yılanı, timsah bunlar, timsah

Konu tam araştırmalık. Mali olarak. Sayıştay devrede olmalı. Mali Polis. Savcılık. Maliye Tef tiş İnceleme. Ombudsman hatta. Tüm kurumları ile birlikte “iğdiş” edilen bu yapı, halkın parasının göz göre göre çetecilere akmasına seyirci kalıyor.

Başbakan Ünal Üstel de açıklamaları ile maalesef bu yapıya hizmet ediyor. Açıklamalarına bakıyorum, belli ki “yanlış yönlendiriliyor…” Aksini düşünmek bile istemiyorum. Başbakan olarak hesap sorması gereken, “ara emri alan” firma değil, yakıt arzını kesintiye uğratan bakan ve Kıb- Tek yönetimi

Şu anda üç kuruşlu yakıta beş kuruş ödeyeceğiz, tablo budur. Bu tabloyu yaratan, “uluslararası ihaleye” inanmayanlardır. Şeffaflığa önem vermeyenlerdir. Halkın parasını korumayanlardır. İhale ihale semirenlere, iş takipçilerine toplumun parasını peşkeş çekenlerdir.

Başbakan ya “kötü yönetenlerden” hesap sorar, ya da sürecin bir parçası olur. İhalede bir sorun varsa, ihaleye uymayan varsa, hesabını yargı sorar. Siyaseten hesap sorması gereken başbakanın kendisidir. Kötü yönetenin kulağından tutacak, sistemin dışına atacak. Kim olursa olsun…

Şu anda, toplamda 19 bin ton yakıt, kısa sürede kuruma satılacak. Bu satışın her kademesinde şeffaflık olması gerekiyor. Bedeli toplum öderken, toplumun acısı üzerinden birileri, “e nasıl olsa kriz var, ödersek kimsenin gıkı çıkmaz” safsatasını bize dayatamaz, dayatılmasına izin verilmemeli

Velhasıl, cehennem gibi bir hafta yaşadık ve bayram arifesine geldik. Yine siyaset bize ne kadar iyi yönettiğini anlatacak, ve kabarık suç dosyaları nedeniyle kurumda kapıcı bile olmaması gerekenlerin, milyon dolarlık ihale takipleri devam edecek. Ne yüreğim kaldırıyor, ne gönlüm razı

1100 tonluk fueloil akşam geldi. Atık işleme gemisi getirdi. Bu da ne kadar normal, tam anlayamadım. Normalde bir günlük yakıt ama, termik santraller işletilmeyeceği için, daha uzun süre yetecek. Bu sürede dizel santraller tam kapasite üretim yapabilecek.

Bir gazeteci olarak, bildiğim her şeyi şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Diyorum ki, “krizi fırsata çevirenler tarafından kazıklanıyoruz…” Yakıt getirme süreci tüm şeffaflığı ile devletin kurumları tarafından denetlenmelidir. Kurumlar siyasete bulaşmadan gereğini yapmalıdır

8.45’de yayındayız. Tek kavgamız, uluslararası, şeffaf bir ihale. Sağdan soldan atık yakıt, kirli yakıt gelmemeli. İhaleci çakallarla değil, Türkiye ile, bedeli tarafımızdan ödenmek kaydıyla, işbirliği içerisinde yakıta ulaşmalıyız. Herkes, bu kepazeliği sanırım yeteri kadar seyretti. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

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06/07/2022 07:44