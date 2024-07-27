Kıb-Tek Lefkoşa’da altyapı çalışması yapacak

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27/07/2024

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Kıb-Tek Lefkoşa’da altyapı çalışması yapacak

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yarın Taşkınköy bölgesindeki Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde elektrik altyapı çalışması yapılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Şht. Kemal Ünal Caddesi’ne girişler trafik ışıkları yerine ışıklarına gelmeden önceki sokak olan Park Sokak’tan yapılabilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi gözetiminde yapılacak çalışmalar tüm gün süreceğinden dolayı çalışmalar sürecinde bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere uymaları istendi.

27/07/2024 11:12
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TAGS: haber, kıbrıs, kıb-tek
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