Kıb-Tek Müdürü Aydın: ''Yeniboğaziçi’ne yapılacak yatırımla bölgenin elektrik sorunu çözülecek''

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Dalman Aydın, Yeniboğaziçi bölgesinin enerji kapasitesini artırmak amacıyla 20 milyon dolarlık yatırımın yapılacağını söyledi, mevcut enerji iletim hattının yenilenmesi ve kapasitenin 6 kat artırılmasıyla bölgedeki elektrik altyapısının iyileştirileceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Dalman Aydın, bölgede enerji kapasitesinin artırılmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 16 yıldır sorun olan iletim hattının yenilenmesi ve kapasitenin artırılması gerektiğini belirten Aydın, mevcut güzergah üzerinde hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların nasıl planlandığını açıkladı.

Aydın, bölgenin büyüyen ve değişen bir yapıya sahip olduğunu, elektrik altyapısının bu büyümeyi destekleyecek kapasitede olmadığını ifade etti. Aydın, proje ile yaklaşık 6 kat daha fazla kapasite artırımına gidileceğini ve bölgeye yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım yapılacağını belirtti. Ayrıca, bu yatırımın İskele’den Mağusa’ya kadar daha güvenli ve çift yönlü beslenen bir elektrik sistemi sağlayacağını vurguladı.

Aydın, mevcut enerji iletim hattının yaklaşık 40 yıl önce yapıldığını ve hattın aynı güzergahını kullanarak kapasite artırımı yapılacağını, böylece hiçbir vatandaşın arazisine müdahale edilmeyeceğini de söyledi. Ayrıca proje kapsamında, mevcut dört direğin ikiye düşürüleceğini, yeni ve özel direklerle bu hattın daha yüksek noktalara taşınacağını ve böylece görüntünün de daha hoş hale getirileceğini ifade etti.

“ALTYAPI İYİLEŞECEK, KAPASİTE ARTACAK”

Aydın ayrıca şunları söyledi:

“Yeniboğaziçi bölgesinde yapılan bu yatırım, bölgedeki elektrik altyapısını iyileştirmek ve enerji kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Daha önce, enerji kapasitesinin yetersizliği nedeniyle zaman zaman elektrik akımında düşüşler yaşanmış ve bu durum, elektronik eşyaların zarar görmesine neden olmuş ve ayrıca halkın güvenli ve sürekli elektrik alımını etkilemiştir.

Ancak, bu yeni kablo döşendikten sonra, benzer sorunların yaşanmayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, bu yatırımın ivedi şekilde yapılmasının halkın sağlığı ve ihtiyaçlarının karşılanması için elzemdir. Bölgenin gelişim içinde olduğu düşündüğümüzde yatırımın yapılmaması durumunda halkın düzenli olarak elektirik akımını alamayacağımdan dolayı sıkıntıların devam edecektir.”