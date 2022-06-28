Kıb-Tek personelinden El-Sen Başkanına “Genel kurul” çağrısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) çalışanları, kurumun örgütlü bulunduğu EL-SEN binasına giderek, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın derhal genel kurula gitme kararı almasını istedi.

El-Sen üyeleri, sendika yönetim kurulunda istifaların olduğu ve yönetim kurulunun niteliğini kaybettiği için mali harcama yapılmasının doğru olmadığını bu nedenle dava açıldığını söyledi.

Mahkemede sendika başkanının, ‘Mayıs veya Haziran ayında genel kurul yapılacak’ diye mahkemede yemin verdiğini ancak daha sonra sağlık sorunları nedeniyle genel kurula gidilmediğini ifade etti.

Çalışanlar ayrıca konunun mahkemede olmasından dolayı genel kurul yapılamaz diye bir şey olmadığını savundu.

Çalışanlar, sendika başkanın kendilerini oyaladığını bu nedenle derhal sendika yönetimin toplanıp, genel kurula gidilmesi kararının alınmasını isterken, Özkıraç üyeleri en erken yarın toplayabileceğini savundu.

Üyelerle sendika başkanı arasında tansiyon yükseldi. Çalışanlar, "İstifa", “Direne direne kazanacağız” ve Birlik Mücadele Dayanışma” diye sloganları attı.

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28/06/2022 17:40