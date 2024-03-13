KIB-TEK proje çalışması nedeniyle bazı köylere yarın elektrik verilemeyeceğini duyurdu

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13/03/2024

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KIB-TEK proje çalışması nedeniyle bazı köylere yarın elektrik verilemeyeceğini duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı köylere bir saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ bölgelerinde yarın 09.00 ile 10.00 saatleri arasında elektriğin kesik olacağı bildirildi.

13/03/2024 17:43
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TAGS: KIB-TEK, elektrik
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