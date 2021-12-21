KIB-TEK sağlam battı, ayağa kalkması için bedelini fatura fatura halk ödeyecek

Sanmayın ki, bu yükseliş ,bu düşüş, Kıbrıs Türkü için bir anlam ifade edecek. Başlama noktası ile, dalgalanan nokta arasında biz zaten gerekli zararı gördük. İğneden ipliğe zamlanan her şey, fiyatları düşmeden tırmanmaya devam edecek

Ciddi bir piyasa denetimi yok. Her işletme nasıl ayakta kalacağını hesaplıyor. Kurumları ile birlikte çöken bir kamu yapısı içerisinde, ülke gerçeklerinden yola çıkılarak bir ekonomik tavır belirlenemiyor. Türkiye nereye sürüklenirse, biz daha şiddetli bir etkiyle ötesine sürükleniyoruz

Şimdi, uzun süre gündemimizde Kıb- Tek olacak. Daha önce, günlük zararın 1.5 milyon TL olduğunu yazdığımız Kıb- Tek’te, tedbir alınmadı, zam yapılmadı, borçlar yapılandırılmadı. Sonuç, zarar döviz dalgalanması öncesinde günlük 4 milyon TL civarıydı

Döviz öyle bir dalgalandı ki, bugün Kıb- Tek’te zarar 7.5- 8 milyon TL. GÜNLÜK… Sabah üretime başlayan Kıb- Tek, tükettiği yakıt, günlük giderler, AKSA’ya ödenen alım garanti ücreti, bankada işleyen faiz, taksitler derken, günlük 8 milyon TL zarar ediyor

Dün, ada genelinde kesintiler vardı. Açıklama yoktu. 450 milyon TL civarında alacağı olduğundan bahsedilen AKSA’da jeneratörler bozuldu. Çalışmadı. Sisteme enerji veremedi, ada genelinde kesintiler yaşandı. İnandık mı? Hayır, bildiğin AKSA ÜRETİMİ DURDURDU

Şu anda üretim, tüketim ihtiyacını karşılamıyor. Yapılması gereken belli. 800 milyon TL borç yeniden yapılandırılacak. AKSA’nın alacağı ödenerek üretimde zafiyet önlenecek. Yakıt alımı yapılmaya devam edilecek. ENERJİ GİDERLERİNE ZAM yapılacak

Bu tabloda, borcun aboneler tarafından oluşturulacak bir fonla ödenmesi gündemde. Nasıl bir fon yaratılır, bilemedim. Ama kademeli bir fatura ödemesini bu dönemde savunmamız şart. Dar gelirli, öksüz- yetim- dul aylığı alanların faturalarına zam yapılmamalı

Faturaları, 300- 400 TL civarı olan tüketiciye de zam yapılmamalı. Devamında, fatura yükseldikçe, kademeli olarak tüketim dilimlendirilmeli ve “çok tüketenden çok” olacak şekilde faturalar 4- 5 kademeye çekilmeli. Aksi, Kıb- Tek şu an battı, bir süre sonra üretim de yapamayacak

Aylarca “yakıt- TPİC” kavgası ile kurum tüm reflekslerini yitirdi. Üretim zafiyeti yaşandı. Yakın, dolar 10 TL’nin altındayken alınamadı. Depolar boş. AKSA’ya borç ödenmedi. Banka taksitleri ötelendi, yeni borçlanmalarla kurum daha da zayıf hale getirildi

Şimdi, Aralık ayı maaşını ödeyeceksin, 13’üncü maaş ödeyeceksin, Ocak 2022 maaşını da zamlı ödeyeceksin. AKSA’ya para aktaracaksın, pahalı yakıt alacaksın… Borcu ödeyeceksin… Buyurun hadi yönetin. Elektrik öyle bir ihtiyaç ki, şu an Türkiye’den de gelmiyor, gelmesi imkansız

Kıb- Tek’in özeti nedir bilir misiniz? BATTI… Hesap kitap darmadağın oldu, şimdi bu “ölmek üzere olan yapı” halk tarafından kaldırılacak, taşınacak. Önce suni teneffüs, sonra ameliyatlarla ayağa kaldırılacak. Zam yapacaklar, biz de ödeyeceğiz.

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21/12/2021 08:37