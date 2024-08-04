Kıb-Tek: Sendika Başkanının masayı terk ederek eylemde ısrarcı olması kabul edilebilir değil

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu “sendika başkanının masayı terk ederek 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan eylemde ısrarcı olması kabul edilebilir bir tavır değildir” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Halkla İlişkiler Şube Amirliği tarafından yapılan açıklamada “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) tarafından yapılan basın açıklamasını hayretle karşılamakla beraber, yalan ve iftiralarla dolu bu açıklamayı esefle kınıyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halkımız ve kurum çalışanlarımız bilmelidir ki; bugün sabah (Pazar) saat 10.00’da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda EL-SEN yönetimi ile gerçekleşen görüşmede, eylem gerekçeleri tek tek tartışılarak, çözüm noktasında takvimlendirme yapılmıştır.

İş güvenliği noktasında, ekipler kurularak iş güvenliği malzemelerinin kontrol edilmesine ve eksik malzeme olması durumunda acilen tamamlanması için takvimlendirme yapılmıştır.

Ancak tüm maddeler görüşüldükten sonra EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, deneme sürecinde olan personellerin kadrolanması ile ilgili talepte bulunarak, hemen karar alınmasını istemiş ve ardından uzlaşı masasını terk etmiştir. Tuğcu’nun bu tavrı karşısında hem yönetimimiz hem de sendika yönetimi hayret içerisinde kalmıştır.

Sendika Başkanının masayı terk ederek 05.08.2024 Pazartesi günü yapılacak olan eylemde ısrarcı olması kabul edilebilir bir tavır değildir.

Öte yandan hatırlanmalıdır ki; EL-SEN işe alım sürecinde bu geçici personellerin işten durdurulması ile ilgili hukuk süreci başlatmıştı. Ancak KIB-TEK bu personellere sahip çıkarak işlerine devam etmelerini sağlamıştı. Söz konusu personellerin kadrolanmalarını da kurumumuz sağlayacaktır.

Sendika Başkanının, deneme sürecinde olan ve gerekli prosedürleri henüz tamamlamamış personellerin kadrolanmasında ısrarcı olarak EL-SEN’i eyleme sürüklemesi sadece bizlere değil, halkımıza karşı da alınmış bir tavırdır.

Uzlaşı ve çözüm içerisinde başlayan toplantının bu şekilde sonlanması hepimizi derinden üzmüştür.

EL-SEN’in masayı terk etmesine rağmen, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olarak uzlaşılan tüm maddeleri halkımızın ve çalışanlarımızın menfaatleri doğrultusunda uygulamak için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olarak bugüne kadar yapıcı bir tavır sergileyerek çalışmalarımıza devam ettik ve bundan sonraki süreçte de aynı tavır içerisinde olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz. EL-SEN’in yapacağı eylem ile birlikte halkımızın mağdur olmaması için duyarlı personellerimiz ve hizmet alımı ile çalışmalarımız devam edecektir.

EL-SEN’e çağrımızdır; Eylemi kaldırarak, görüşmede hemfikir olduğumuz kararların hayata geçmesi ve bundan sonraki süreçte de uyum içerisinde birlikte çalışmak için sizleri sağduyuya davet ediyoruz. Yapılacak olan bu eylemin ne Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ne de halkımıza faydası olmayacağı gibi sadece zarar verecektir. Bu çerçevede herkesi sükûnete davet ediyor, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olarak uzlaşı noktasında kapılarımızın her zaman her kesime açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.”