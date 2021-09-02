KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar dikkat

469 TL ÜZERİ ÖDENMEMİŞ BAKİYESİ BULUNANLARIN ELEKTRİĞİ PAZARTESİ KESİLECEK

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02/09/2021

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KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar dikkat

Kıb-Tek Bilgi İşlem Şube Amirliği, Eylül devresi faturaları dışında ve 469 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan özel ve tüzel tüm tüketicilerin elektrik enerjilerinin Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek Bilgi İşlem Şube Amirliği Sistem Yöneticisi Mustafa Harutoğlu tarafından yapılan açıklamada, “6 Eylül Pazartesi Günü, Eylül devresi faturaları dışında ve 469 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan özel ve tüzel tüm tüketicilerimizin elektrik enerjileri kesilecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına açık bakiyelerin kapatılmasını saygılarımızla rica ederiz” denildi.

02/09/2021 14:19
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TAGS: KIB-TEK, Elektrik borcu, Kıb-Tek Bilgi İşlem Şube Amirliği, kktc
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