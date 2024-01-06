KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar dikkat

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06/01/2024

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KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar dikkat

Aralık ayı ve öncesine ait borcu olanların elektriğinin 8 Ocak Pazartesi kesileceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) abonelerini uyardığı açıklaması şöyle:

“Son ödeme tarihi dolmuş (Aralık 2023 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri)  ve yine aynı şekilde kurumumuzla yapılan yasal sözleşmelerle taksitlendirilmiş hesapların taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrikleri 8 Ocak Pazartesi günü kesilecektir. Yeni kesme -ulama ücreti 181,03 TL’dir.”

06/01/2024 08:55
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TAGS: KIB-TEK, kesinti, HABER
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