KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar dikkat

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) 675 TL üzeri borcu olan tüketicilerin elektriği yarın kesilecek.

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06/01/2025

KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar dikkat

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) 675 TL üzeri borcu olan tüketicilerin elektriği yarın kesilecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, aralık ve öncesi döneme ait elektrik faturasını ödemeyen, kuruma 675 TL üzeri borcu olan tüketicilerle, Kıb-Tek’le imzalanan sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesaplar uyarınca ödeme geriliği bulunan özel ve tüzel abonelerin elektriğinin yarın kesileceği bildirildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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