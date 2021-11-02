KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar dikkat

Kıb-Tek, kasım ayı dışında 469 TL ve üzerinde borcu olan abonelerine, Perşembe gününe kadar borçların ödememeleri halinde enerjilerinin kesileceği uyarısında bulundu.

ads ads ads ads
02/11/2021

ads
ads
ads
KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar dikkat

Kıb-Tek, kasım ayı dışında 469 TL ve üzerinde borcu olan abonelerine, Perşembe gününe kadar borçların ödememeleri halinde enerjilerinin kesileceği uyarısında bulundu.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, perşembe günü, Kasım devresi (2021/11) faturaları dışında ve 469 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan resmi kurum, kuruluş, özel ve tüzel tüm tüketicilerimizin elektrik enerjileri kesilecek.

02/11/2021 11:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: KIB-TEK, Elektrik borcu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.