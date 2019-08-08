HABER KIBRIS

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Kıb-Tek vezneleri yarın 12.00’ye kadar hizmet verecek

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08/08/2019

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Kıb-Tek vezneleri yarın 12.00’ye kadar hizmet verecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu vezneleri yarın öğle saat 12.00’ye kadar hizmet verecek.

Yarın saat 12.00’den sonra ve tatil günleri dahil abonelerimiz fatura ödemelerini, Kıb-tek Bölge Amirlikleri’nde, Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’nde, Kıb-Tek ilçe tesis bölümlerinde, Lefke, Mehmetcik ve Yeni Erenköy KIB-TEK Şubeleri’nde bulunan Pay Point Ödeme Noktaları’ndan gerçekleştirebilecek.

Ayrıca aboneler, Cep telefonundan KIBTEK uygulaması indirerek veya KIB-TEK’in online ödeme kanalı faturaode.kibtek.com web adresinden de 7/24 ödeme yapabilir.

Online ödeme yöntemlerinde kredi kartı ile ödeme yapılabilirken, Pay Point Ödeme Noktalarından, hem kredi kartı hem de nakit olarak ödeme yapılabilmektedir.

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TAGS: Kıb-Tek vezneleri yarın 12.00’ye kadar hizmet verecek, haber, kıbrıs
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