Kıb-Tek vezneleri yarın 12.00’ye kadar hizmet verecek
08/08/2019
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu vezneleri yarın öğle saat 12.00’ye kadar hizmet verecek.
Yarın saat 12.00’den sonra ve tatil günleri dahil abonelerimiz fatura ödemelerini, Kıb-tek Bölge Amirlikleri’nde, Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’nde, Kıb-Tek ilçe tesis bölümlerinde, Lefke, Mehmetcik ve Yeni Erenköy KIB-TEK Şubeleri’nde bulunan Pay Point Ödeme Noktaları’ndan gerçekleştirebilecek.
Ayrıca aboneler, Cep telefonundan KIBTEK uygulaması indirerek veya KIB-TEK’in online ödeme kanalı faturaode.kibtek.com web adresinden de 7/24 ödeme yapabilir.
Online ödeme yöntemlerinde kredi kartı ile ödeme yapılabilirken, Pay Point Ödeme Noktalarından, hem kredi kartı hem de nakit olarak ödeme yapılabilmektedir.