Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit: Teknecik’e yeni yakıt Cumartesi gelecek

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04/08/2022

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Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit: Teknecik’e yeni yakıt Cumartesi gelecek

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, yeni yakıtın Teknecik’e 6 Ağustos Cumartesi sabahı 08.00 civarlarında geleceğini; bu süreye kadar yeterli yakıt bulunduğunu açıkladı. 

Konu hakkında TAK muhabirine bilgi veren Akyiğit, Teknecik’te yakıtın azaldığı söylemlerinin doğru olduğunu ancak, Cumartesi gününe kadar yetecek yakıtlarının bulunduğunu kaydetti.

Akyiğit, stok yakıt ve kullanılan saat başı yakıt hesaplandığında, yeni yakıtın geleceği cumartesi gününe kadar Teknecik’te yakıt bulunduğunu, dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanmayacağını belirtti.

04/08/2022 14:41
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TAGS: teknecik, yakıt
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