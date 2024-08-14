Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Paşa: ''Halka bir özür borcumuz var''

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin üretim yetersizliğinden değil, arızadan kaynaklı olduğunu belirterek, arızanın bir hafta içinde giderilebileceğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, hem Teknecik Santrali’ndeki iki jeneratörde hem de Güney Kıbrıs’taki santralde arıza yaşandığını kaydederek, enerji tüketiminin de pik döneminde olduğunu ve en ufak arızada kesintiler yaşandığını aktardı.

“Halka bir özür borcumuz var.” diyen Paşa, yılların getirdiği ihmaller olduğunu ancak şu anda hem arızaların giderilmesi hem de üretim kapasitesinin artması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

-“40 megawattlık yatırım kararı alındı”

Güney Kıbrıs’ta arıza yaşandığında Kuzey Kıbrıs’ta enterkonnekte olan sistemin de kendini kilitlediğini ifade eden Paşa, bu sistemi tekrar devreye sokmanın yaklaşık bir saat sürdüğünü anlattı.

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki iki jeneratörün arızasının giderilmesine yönelik de adımlar attıklarını kaydeden Hüseyin Paşa, jeneratörlerdeki arızalı parçaların yurt dışından getirileceğini, siparişlerinin verildiğini ve birkaç gün içinde parçaların geleceğini anlattı.

Şu anda elektrik tüketiminin pik döneminde olduğunu, her gün bin ton yakıt tüketildiğini söyleyen Paşa, gerekli tedbirler alınmazsa kesintilerin kış aylarında da yaşanacağını bildirdi. Paşa yakıt gemisinin 12 bin ton yakıt getirebildiğini ve bunun yaklaşık iki haftalık yakıt olduğunu da ekleyerek, “Stok yapamıyoruz.” dedi.

Paşa, arızaların giderilmesinin dışında, 40 megawattlık, yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırım kararı da alındığını belirtti.

Geçmişte bir dönem olduğu gibi bölgesel olarak saat bazında planlı kesinti yapmanın ise mümkün olmadığını kaydeden Paşa, “Arızanın nerede olacağını kestirmek zor.” dedi.