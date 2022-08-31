KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Paşa atandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa eden Hasan Akyiğit'in yerine yönetim kurulu üyesi Hüseyin Paşa’yı atandı. Hasan Akyiğit'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine de Gürdal Çuvalcıoğu'nun atanmasına karar verdi.

Resmi gazetede yer alan karar şöyle:

"KIBRIS TÜRK ELEKTRiK KURUMU YÖNETiM KURULUNA ATAMA YAPILMASI

(Önerge No:1058/2022) (KKTCBb.)

Bakanlar Kurulu, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasasının S'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca, Ü(K-1)187-2022 sayı ve 8.6.2022 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kuruluna Başkan olarak atanan Hasan Akyiğit'in bu görevden alınmasına, yerine Ü(K-I)373-2022 sayı ve 8.7.2022 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Üye olarak atanan Hüseyin Paşa'nın Başkan olarak atanmasına ve Hasan Akyiğit'ten boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine de Gürdal Çuvalcıoğu'nun atanmasına karar verdi."

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31/08/2022 18:01