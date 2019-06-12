Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na o isim getiriliyor

Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi hükümetinde atamalar devam ediyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda da yeni atamaların kısa sürede başlayacağı ifade edildi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı için eski bakanlardan Erdal Onurhan’ın atanacağı öğrenildi.

Onurhan’ın bir kaç gün içerisinde atamasının tamamlanması bekleniyor.

Uzun yıllar ODTÜ’de öğretim üyesi ve yönetici olarak çalışan Erdal Onurhan bir dönem Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda da müdür ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yerine getirdi.