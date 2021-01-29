KIB-TEK Yönetim Kurulu Büyükyılmaz Başkanlığında Toplandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni yönetim kurulu Turan Büyükyılmaz Başkanlığında toplan

ads
29/01/2021

ads
KIB-TEK Yönetim Kurulu Büyükyılmaz Başkanlığında Toplandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni yönetim kurulu Turan Büyükyılmaz Başkanlığında toplandı. Yönetim kurulu 28 Ocak 2021 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında kadro bekleyen geçici personelin durumunu karara bağladı.

Buna göre : Kurumun Teknecik santralinde geçici statüde istihdam edilen 5 Makina Mühendisi,19 Makine Teknisyeni,1 Kimya Mühendisi ve bir kimyagerden oluşan 26 personel ile çağrı merkezinde geçici statüde görev yapan 8 genel hizmet memurunun kadrolanmasında bir sakıncı olmadığı bildirilerek kadrolanmalarına oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

Yönetim kurulu Başkan ve Üyeleri kadrolamış oldukları tüm personele hayırlı olması temennisinde bulunarak bundan sonraki çalışma ortamlarında başarılar diledi.

İşte kadrolanan personel listsi:

29/01/2021 16:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Turan Büyükyılmaz, KIB-TEK, Büyükyılmaz
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.