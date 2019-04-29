Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Halil Akansel istifa etti!

Kıb-Tek’te büyük söylentilere yol açan terfilerin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından atanan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Halil Akansel bugün istifasını verdi.

Kıb-Tek’te uzun yıllar görev yapan Halil Akansel’in yapılan başmühendislik terfisi nedeniyle istifa ettiği belirtiliyor. Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nda terfiler nedeniyle huzursuzluk yaşandığı ve terfi karalarının oy birliği değil oy çokluğu ile alındığı kaydedildi.

Öte yandan Kıb-Tek’teki terfilerin, Yönetim Kurulu kararı ile sadece yazılı bir sınav sonucu yapıldığı ve Yönetim Kurulu’nun sözlü sınava ihtiyaç duymadığı belirtiliyor.

Akansel’in istifasında terfi komitesine de 3 Yönetim Kurulu üyesinin katılması gerekirken 2 yönetim kurulu üyesinin katılmasının etkili olduğu kaydedildi.