Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan, kuruma yapılan istihdamlarla ilgili açıklama…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Teknecik Elektrik Santralına 28, Çağrı Merkezine 8 istihdam yapılmasının bir hükümet kararı olarak kuruma ulaştığını, Başbakanlığın gerekli istihdam onayını verdiğini ve buna bağlı olarak Yönetim Kurulunun 28’i teknik, 8’i Çağrı Merkezi personeli olmasına yönelik gerekli istihdam kararlarını ürettiğini açıkladı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, bazı yayın organlarında yer alan, Kuruma yapılan istihdamlarla ilgili iddialara yanıt verdiği yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

“6/09/2019 tarihli EL-SEN ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Hasan Taçoy arasında imzalanan protokol gereği, Teknecik Elektrik Santralına 28, Çağrı Merkezine 8 istihdam yapılması bir hükümet kararı olarak tarafımıza ulaşmıştır.

Bu bildirime istinaden Kurumumuz 20/09/2019 tarihinde istihdam yetkisi almak için Bakanlık kanalı ile Başbakanlığa talepte bulunmuştur.

17/10/2019 tarihli yazı ile Başbakanlık gerekli istihdam onayını vermiştir. Buna bağlı olarak Yönetim Kurulumuz 28’i teknik, 8’i Çağrı Merkezi personeli olmasına yönelik gerekli istihdam kararlarını üretmiştir.

Teknecik’te teknik personelin emekliye ayrılması nedeniyle oluşan açığın ivedi olarak doldurulması zaruret haline geldiğinden, öncelik Teknecik’teki münhale verilmiş olup, ODTÜ’nün yapmış olduğu yazılı sınav ardından, Yönetim Kurulu temsilcileri, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı, Sendika temsilcileri ve ilgili amirlerden oluşan mülâkat kurulunca yapılan mülâkat sonucu seçilen personel Yönetim Kurulu kararı ile Teknecik Elektrik Santralına istihdam edilmiştir. Bu personel 10/02/2020 tarihinde göreve başlamıştır.

Yukarıda bildirilen protokol gereği, Çağrı Merkezi için 12, 13 ve 14 Aralık 2019 tarihlerinde yazılı basında ve Kıb-Tek Web sayfasında münhal duyurusu yapılmıştır.

40 aday adayının gerekli şartları yerine getirdiği tespit edilerek ODTÜ’ne yazılı sınav yapılması için sadece aday numaraları bildirilerek, yazılı sınav yapılması talep edilmiştir.

ODTÜ tarafından gerçekleştirilen yazılı sıralama sınavı 26/02/2020 tarihinde neticelendirilip, 27/02/2020 tarihinde sabah Kuruma bildirilmiştir. Çağrı Merkezinin 7/24 esasına göre ve yeterli personel olmadan çalışan bir birim olması nedeni ile, Yönetim Kurulu’nun onayladığı karara uygun olarak 8 olan münhal sayısının 1.5 katına karşılık 13 kişi (son 4 adayın aynı puanı almış olması nedeni ile) aynı gün mülâkata çağrılmış ve mülâkat heyeti (3 Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, 2 Sendika Temsilcisi) ODTÜ’den gelen sıralamayı bozmadan ilk 8 kişiyi oy birliği ile Yönetim Kurulunun onayına sunmuş, Yönetim Kurulu da bu listeyi oybirliği ile onaylamıştır.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun şeffaflık, objektiflik ilkesi ile icraatlarının devam ettiğini kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”

05/03/2020 21:11