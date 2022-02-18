KIB- TEK Zamlı Faturalarla Geliyor

Ve sahnede Kıb- tek… Cin gibi bir hamleyle, zammın önü açıldı. Bugün, başa baş noktası yüzde 320. Artık nasıl bir zam, nereden başlanacak, nerede duracak bilemedim. Bildiğim tek şey, Kıb- Tek’in borcu, günlük zararı ve kötü yönetenlerden hesap sorulmayacak olması

“Kurumun iyİliği için”, nizamname cetveli yayınlandı, resmi gazetede. Ama, rakamlar yazılmadı, fiyatları bilmiyoruz. “Kurumun iyiliği” için, fiyatları dolduracak olan kim? Genel Müdür ve kurumu bu hale sokan Yönetim Kurulu. Biz neyi yaşıyoruz?

Kurumun borcu 1 milyar TL’yi geçti. Gelen her gemi için 5 milyon dolar civarı kaynak gerekiyor. Her gelen gemide borç yükü daha artıyor. Günlük zarar 10 milyon TL civarı. Bu yükü kim kaldıracak? Bu leş ortada kalmayacak elbette.

Peki ne olacak? Sen, ben, biz, yüklü yüklü faturalar ödemeye başlayacağız. Belki dar gelirlinin faturası şişmeyecek ama, gerisi, otursun düşünsün. Sanayi tesislerine en az yüzde 150 zam şart. En az 2 TL. Evlerdeki tüketim ise kilowat saat en az 3 TL

Peki; bu kurum bizim, özelleştirilmesin elbette, yaşasın. Kimin için? 3 tüccar ile 3 tüccarın beş yancısı için. Kimin için? Yönetim kurullarında küpünü dolduranlar için. Başka? Kurumda çalışan ama işe gitmese bile, kamyonla maaş kazananlar için… Yazık

Bu tabloda, elektriğe bağlı olarak yükümüz daha da artacak. Üretim maliyetleri artacak, markette fiyatlar artacak, pazarda fiyatlar artacak, cafede restaurantta fiyatlar artacak. Ne oldu? Kıb- Tek yaşasın da gerisinin Allah bin türlüsünü versin… Üretim, işçi kimin umurunda?

Peki bu kurumu kötü yönetenler? Peki parasını çalanlar? Peki hak etmediği maaşı kurumdan çekenler? Olmaması gereken makamlarda olanlar? Yanlış atama yapanlar? İhale takipçileri? Bunlara bir şey olacak mı? Hayır. Yükü halka atıp, aradan gene sıyrılacaklar

Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor bir yandan. “Şehircilik Dairesi olmazsa ben yokum” deyip bir bakanlığı bu daireye feda eden mi istersin? “Devlet Emlak bene olsun” diyen mi? Nerde bir rant var, orda pazarlık. Kültür Dairesi’ni, devlet tiyatrolarını ise talep eden yok, ironi

Olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Dilimiz döndüğünce ezilenin yanında olmaya, haksızlıkları gündemde tutmaya devam edeceğiz. Gücenen gücenecek, kırılan kırılacak. Rantçıları, bu ülkeyi sevmeyenleri, bencilleri sevmiyoruz… Günaydın

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18/02/2022 08:29