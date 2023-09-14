KIB-TEK’E 16 kişi daha istihdam edildi

Haber Kıbrıs-Özel

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na dün akşam bir gece operasyonu ile 16 kişi daha istihdam edildi.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi Günaydın Haber Kıbrıs programında istihdam edilen 16 kişinin bugün itibari ile işe başladığını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu geçtiğimiz haftalarda ‘şaibeli’ istihdamlarla gündeme gelmiş kuruma toplam 141 kişi istihdam edilmişti. Bugün itibari ile KIB-TEK’e istihdam edilenlerin sayısı 157’ye yükseldi.

Ekmekçi, istihdamların Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) tarafından talep edildiğine dikkat çekerek EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer’e “Duy bunları duy” diyerek tepki gösterdi.